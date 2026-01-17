Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsdoctor was attacked at hospital in Delhi, family was unhappy with treatment given to their child
दिल्ली के अस्पताल में बीमार बच्चे के परिजनों ने डॉक्टर पर किया हमला, इलाज को लेकर थे नाखुश

संक्षेप:

Jan 17, 2026 06:23 pm ISTSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, रण बिजय सिंह, नई दिल्ली
दिल्ली के बसई दारापुर ESI अस्पताल में भर्ती एक बच्चे के इलाज से असंतुष्ट उसके माता-पिता व एक अन्य तीमारदार ने शनिवार सुबह पीडियाट्रिक (बाल रोग) के एक वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर से मारपीट व गाली गलौज की। इस घटना से रेजिडेंट डॉक्टरों में नाराजगी है और उन्होंने अस्पताल प्रशासन से संस्थागत मामला दर्द कराने की मांग की है। अस्पताल प्रशासन ने भी संस्थागत मामला दर्ज कराने के लिए पुलिस को शिकायत दी है। साथ ही रेजिडेंट डॉक्टरों ने अस्पताल में सुरक्षा गार्ड बढ़ाए जाने की मांग भी की है।

बच्चे को किडनी के साथ निमोनिया की समस्या

घटना के बारे में जानकारी देते हुए अस्पताल के एक रेजिडेंट डॉक्टर ने बताया कि बच्चा फरीदाबाद स्थित ESI अस्पताल से ट्रांसफर होकर आया है। उसे किडनी के साथ ही निमोनिया की बीमारी है। वह बच्चा इस अस्पताल में तीन दिन से भर्ती है। शुरुआत में उसकी हाल गंभीर होने के कारण उसे इमरजेंसी में भर्ती किया गया था। इसके बाद हालत स्थिर होने के बाद उसे वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया।

परिजनों का आरोप- बच्चे को किसी ने नहीं देखा

सामान्य दिनों की तरह शनिवार सुबह दस बजे एक वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर वार्ड में राउंड पर थे। इस दौरान उन्होंने बच्चे की नियमित जांच के लिए सैंपल लेने को कहा। इसी बीच बच्चे के पिता ने उनके साथ कहासुनी शुरू कर दी। बच्चे के पिता ने कहा कि जब से उनका बच्चा अस्पताल में भर्ती हुआ है तब से सिर्फ उसकी जांचें हो रही हैं। दवाएं नहीं चल रही है और किसी डॉक्टर ने उसे नहीं देखा।

अधीक्षक कार्यालय से लौटकर देने लगे डॉक्टर को गाली

इसके बाद बच्चे के नाराज माता-पिता उसे लेकर चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय और उप चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय चले गए। वहां से उन्हें इलाज का भरोसा देकर वार्ड में भेजा गया। वार्ड में पहुंचकर बच्चे के माता-पिताा व एक अन्य तीमारदार ने डॉक्टर को अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। जब डॉक्टर ने इस पर आपत्ति जताई तो उनके साथ मारपीट की गई। इस वजह से डॉक्टर के सिर पर भी हल्की चोट आई है।

डॉक्टरों का कहना है कि बच्चे को शुरुआत से ड्रिप लगी थी। इसके माध्यम से दवाएं चल रही थीं। FAIMA (फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन) ने भी इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताई है और कार्रवाई करने की मांग की है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
