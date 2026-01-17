दिल्ली के अस्पताल में बीमार बच्चे के परिजनों ने डॉक्टर पर किया हमला, इलाज को लेकर थे नाखुश

संक्षेप: डॉक्टरों का कहना है कि बच्चे को शुरुआत से ड्रिप लगी थी। इसके माध्यम से दवाएं चल रही थीं। FAIMA (फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन) ने भी इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताई है और कार्रवाई करने की मांग की है।

दिल्ली के बसई दारापुर ESI अस्पताल में भर्ती एक बच्चे के इलाज से असंतुष्ट उसके माता-पिता व एक अन्य तीमारदार ने शनिवार सुबह पीडियाट्रिक (बाल रोग) के एक वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर से मारपीट व गाली गलौज की। इस घटना से रेजिडेंट डॉक्टरों में नाराजगी है और उन्होंने अस्पताल प्रशासन से संस्थागत मामला दर्द कराने की मांग की है। अस्पताल प्रशासन ने भी संस्थागत मामला दर्ज कराने के लिए पुलिस को शिकायत दी है। साथ ही रेजिडेंट डॉक्टरों ने अस्पताल में सुरक्षा गार्ड बढ़ाए जाने की मांग भी की है।

बच्चे को किडनी के साथ निमोनिया की समस्या घटना के बारे में जानकारी देते हुए अस्पताल के एक रेजिडेंट डॉक्टर ने बताया कि बच्चा फरीदाबाद स्थित ESI अस्पताल से ट्रांसफर होकर आया है। उसे किडनी के साथ ही निमोनिया की बीमारी है। वह बच्चा इस अस्पताल में तीन दिन से भर्ती है। शुरुआत में उसकी हाल गंभीर होने के कारण उसे इमरजेंसी में भर्ती किया गया था। इसके बाद हालत स्थिर होने के बाद उसे वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया।

परिजनों का आरोप- बच्चे को किसी ने नहीं देखा सामान्य दिनों की तरह शनिवार सुबह दस बजे एक वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर वार्ड में राउंड पर थे। इस दौरान उन्होंने बच्चे की नियमित जांच के लिए सैंपल लेने को कहा। इसी बीच बच्चे के पिता ने उनके साथ कहासुनी शुरू कर दी। बच्चे के पिता ने कहा कि जब से उनका बच्चा अस्पताल में भर्ती हुआ है तब से सिर्फ उसकी जांचें हो रही हैं। दवाएं नहीं चल रही है और किसी डॉक्टर ने उसे नहीं देखा।

अधीक्षक कार्यालय से लौटकर देने लगे डॉक्टर को गाली इसके बाद बच्चे के नाराज माता-पिता उसे लेकर चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय और उप चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय चले गए। वहां से उन्हें इलाज का भरोसा देकर वार्ड में भेजा गया। वार्ड में पहुंचकर बच्चे के माता-पिताा व एक अन्य तीमारदार ने डॉक्टर को अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। जब डॉक्टर ने इस पर आपत्ति जताई तो उनके साथ मारपीट की गई। इस वजह से डॉक्टर के सिर पर भी हल्की चोट आई है।