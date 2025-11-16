Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdoctor umar made bomb in just few minutes using 2 kg ammonium nitrate? detonator and timer are suspected
डॉ. उमर ने 2KG विस्फोटक से मिनटों में बनाया बम? धमाके में टाइमर-डेटोनेटर के इस्तेमाल का शक

डॉ. उमर ने 2KG विस्फोटक से मिनटों में बनाया बम? धमाके में टाइमर-डेटोनेटर के इस्तेमाल का शक

संक्षेप: दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की फोरेंसिक जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती विश्लेषण से पता चला है कि विस्फोट में 2 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट और डेटोनेटिंग मैटेरियल का इस्तेमाल किया गया था। जांच टीम को घटनास्थल से पतले तार भी मिले हैं।

Sun, 16 Nov 2025 06:15 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, रमेश त्रिपाठी
share Share
Follow Us on

दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की फोरेंसिक जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती विश्लेषण से पता चला है कि विस्फोट में 2 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट और डेटोनेटिंग मैटेरियल का इस्तेमाल किया गया था। जांच टीम को घटनास्थल से पतले तार भी मिले हैं, जो इस आशंका को मजबूत करते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सूत्रों के अनुसार, कार में मौजूद आरोपी डॉ. उमर बम बनाने में बेहद माहिर था। शुरुआती विश्लेषण में जांच एजेंसियों का मानना है कि धमाका करने वाला विस्फोटक उमर ने ही 5 से 10 मिनट में तैयार कर लिया होगा।

ये भी पढ़ें:नूंह के खाद विक्रेता ने डॉ. मुजम्मिल को दिया था 300 KG अमोनियम नाइट्रेट

सूत्रों के मुताबिक, आई-20 कार से मिले लगभग 60 प्रतिशत सैंपल इस दिशा में इशारा करते हैं कि धमाके में डेटोनेटर और टाइमर का इस्तेमाल किया गया। घटनास्थल से फोरेंसिक टीम को पतले तार भी मिले हैं, जो इस संभावना को और मजबूत करते हैं।

जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्र बताते हैं कि अब तक फोरेंसिक टीम को धमाके से जुड़े 52 से ज्यादा सैंपल मिल चुके हैं। इन सैंपल के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि क्या डॉ. उमर ने विस्फोटक पार्किंग में ही तैयार किया था, क्योंकि वह धमाके से पहले करीब 3 घंटे तक लाल किले के पास वाली पार्किंग में मौजूद था।

ये भी पढ़ें:32 पुरानी कारों से देश के कई शहरों को दहलाने की रची थी साजिश, जांच में खुलासा

जांच टीम द्वारा मौके से उठाए गए इन सैंपल के जरिये धमाके की प्रकृति और उपयोग किए गए रसायनों की पुष्टि की जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, अमोनियम नाइट्रेट समेत जिन घटकों को मिलाकर विस्फोटक तैयार किया गया था, उनकी पहचान के लिए इन सभी सैंपलों की जांच की जा रही है। एजेंसियां अब जांच रही हैं कि उमर ने बम को पार्किंग में ही तैयार किया था या फिर कहीं और बनाकर वह पार्किंग में पहुंचा था।

ये भी पढ़ें:उमर ने पढ़ाई के बहाने दोगुने रेट पर खरीदा था अमोनियम नाइट्रेट, एडवांस में दी रकम

धमाके से जमीन से 50 फीट नीचे तक महसूस हुई कंपन

लालकिले पर हुए धमाके से जुड़ा एक और नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें विस्फोट की तीव्रता साफ झलकती है। फुटेज से यह संकेत मिलता है कि धमाका इतना जोरदार था कि जमीन से करीब 50 फीट नीचे तक कंपन महसूस हुई। नीचे मौजूद लोगों की घबराहट और अचानक हुई हलचल कैमरों में रिकॉर्ड हुई है।

धमाके के कुछ सेकेंड बाद लालकिला मेट्रो स्टेशन के अंदर लगे कैमरों में दर्ज हुए दृश्य बताते हैं कि झटका बेहद तेज था। इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन सामने आई तस्वीरों में दीवारों, खंभों और दुकानों के शटर तक में हलचल दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। स्टेशन पूरी तरह अंडरग्राउंड होने के बावजूद कंपन महसूस हुई। धमाका सड़क पर हुआ था, लेकिन उसका असर अंडरग्राउंड स्टेशन तक हुआ।

ये भी पढ़ें:टेरर टीम का अड्डा बनी अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर ऐक्शन से छात्रों की पढ़ाई पर संकट
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi Car Blast
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।