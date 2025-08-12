डॉक्टर सुसाइड केस : दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषियों संग समझौते पर मृतक के बेटे से मांगा हलफनामा

दिल्ली हाईकोर्ट ने डॉक्टर सुसाइड केस में मृतक राजेंद्र सिंह के बेटे से हलफनामा मांगा है। डॉक्टर ने 2020 में खुदकुशी कर ली थी। दोषियों में से एक कपिल नागर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मृतक के बेटे के साथ समझौता होने के आधार पर दोषसिद्धि को रद्द करने की मांग की है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने डॉक्टर सुसाइड केस में मृतक राजेंद्र सिंह के बेटे से हलफनामा मांगा है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने 2020 में आत्महत्या कर ली थी। दोषियों में से एक कपिल नागर ने हाईकोर्ट का रुख कर इस आधार पर दोषसिद्धि को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है कि वह मृतक के बेटे के साथ समझौता कर चुके हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी। बता दें कि, निचली अदालत ने इस मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक प्रकाश जरवाल सहित तीन लोगों को दोषी ठहराया था।

जस्टिस अमित महाजन ने सोमवार को मृतक राजेंद्र सिंह के बेटे हेमंत सिंह को 10 दिनों के भीतर एक हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें यह उल्लेख हो कि वह याचिकाकर्ता कपिल नागर के साथ समझौते पर सहमत हो गए हैं।

याचिकाकर्ता कपिल नागर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील एन. हरिहरन ने कहा कि मृतक के बेटे ने दो दोषियों हरीश जारवाल और कपिल नागर के साथ समझौता कर लिया है।

एक वरिष्ठ वकील ने बताया कि हाईकोर्ट ने 30 अगस्त, 2024 को हरीश जारवाल की दोषसिद्धि को समझौते के आधार पर पहले ही रद्द कर दिया है।

यह भी दलील दी गई कि एक न्यूज चैनल ने कालापानी नामक एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें मृतक का पर्दाफाश किया गया था। स्टिंग ऑपरेशन का टेप आरोपपत्र का हिस्सा था। निचली अदालत ने स्टिंग ऑपरेशन के टेप पर विचार नहीं किया था।

वरिष्ठ वकील ने दलील दी कि निचली अदालत ने मृतक की डायरी पर विचार किया, जिसमें उल्लेख किया गया था कि दोषी उस पर दबाव डाल रहे थे। उन्होंने यह भी दलील दी कि मृतक के बेटे ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि दोषियों ने उसके पिता को धमकी नहीं दी थी।

अदालत ने कहा कि हरीश जारवाल और कपिल नागर दोनों की भूमिकाएं और दोषसिद्धि अलग-अलग हैं। आरोप हैं कि याचिकाकर्ता ने मृतक को धमकी दी थी।

पिछले साल की शुरुआत में, हरीश जारवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा पारित 28 फरवरी, 2024 के फैसले को चुनौती दी थी।

उन्हें आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, तथा यह धमकी देने वाले व्यक्ति के कहने पर समझौता योग्य है।

हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया और 28 फरवरी, 2024 के दोषसिद्धि के फैसले को याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि की सीमा तक रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को सोमवार से 8 सप्ताह की अवधि के भीतर कुल 30,000 रुपये का भुगतान करने को भी कहा, जो दिल्ली पुलिस वेलफेयर सोसाइटी में जमा किए जाने हैं।

हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि राज्य मशीनरी को सक्रिय कर दिया गया है और समझौता इतनी देरी से हुआ है, इसलिए यदि याचिकाकर्ता को लागत वहन करनी पड़े तो न्याय पूरा हो जाएगा।