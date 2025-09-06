नूंह में डॉक्टर की हत्या कर हरिद्वार ले जाकर गंगा में फेंक दी लाश, दोस्त ने ही दिया वारदात को अंजाम

दोस्ती में एक-दूसरे के लिए जान देने की कसमें खाने वाले दोस्त ने ही दोस्त की जान ले ली। नूंह में एक दोस्त ने अपने डॉक्टर दोस्त की हत्या कर दी। फिर उसकी लाश हरिद्वार ले जाकर गंगा में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है।

दोस्ती में एक-दूसरे के लिए जान देने की कसमें खाने वाले दोस्त ने ही दोस्त की जान ले ली। नूंह में एक दोस्त ने अपने डॉक्टर दोस्त की हत्या कर दी। फिर उसकी लाश हरिद्वार ले जाकर गंगा में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है।

पुलिस ने शनिवार को बताया कि नूंह के पुन्हाना शहर में 60 साल के एक डॉक्टर की उसके दोस्त ने लाखों रुपए के कर्ज के चलते कथित तौर पर हत्या कर दी। डॉ. विनोद गोयल 28 अगस्त को लापता हो गए थे। उनके कंपाउंडर महेंद्र को उसी दिन एक मैसेज मिला, जिससे उनके परिवार की चिंता थोड़ी कम हुई। उसके बाद डॉक्टर से कोई संपर्क नहीं हुआ।

डॉक्टर के भाई देवेंद्र गोयल ने 3 सितंबर को उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। विनोद के फोन कॉल्स की जांच से पुलिस को 42 साल के दीपक राजस्थानी का पता चला। वह पूर्व पार्षद और डॉक्टर विनोद गोयल का दोस्त है।

पुलिस के अनुसार, विनोद के क्लिनिक गोयल नर्सिंग होम के सामने दीपक की राजस्थानी बर्तन भंडार नाम से एक दुकान है। दोनों दोस्त माने जाते थे और अक्सर साथ देखे जाते थे। विनोद द्वारा दीपक को दिए गए एक कर्ज के कारण उनके बीच दरार पड़ गई।

पुलिस ने 5 सितंबर को दीपक को गिरफ्तार किया और उससे हत्या का कबूलनामा करवाया। देवेंद्र गोयल के अनुसार, दीपक पर डॉ. विनोद गोयल का लगभग 40-45 लाख रुपए बकाया था। दीपक ने बताया कि उस पर 23 लाख रुपए बकाया था।

पुन्हाना सिटी पुलिस स्टेशन के एसएचओ राजेश कुमार ने बताया कि दीपक राजस्थानी ने 28 अगस्त को डॉक्टर की कार में रस्सी से गला घोंटकर हत्या करने की बात कबूल की है। इसके बाद मामले को आत्महत्या का रूप देने के लिए उसने और उसके एक साथी ने शव को हरिद्वार ले जाकर गंगा नदी में फेंक दिया। दीपक ने पुलिस को गुमराह करने के लिए डॉक्टर के मोबाइल से कंपाउंडर को एक मैसेज भी भेजा। पुलिस डॉक्टर के शव की तलाश कर रही है।