दिल्ली ब्लास्ट : एक साल से फिदायीन की तलाश में थे आतंकी, श्रीनगर से गिरफ्तार जासिर का खुलासा
संक्षेप: दिल्ली में धमाके के लिए जिम्मेदार ‘व्हाइट कॉलर’ टेरर मॉड्यूल बीते एक साल से फिदायीन की तलाश में था। इस मॉड्यूल का प्रमुख साजिशकर्ता दिल्ली धमाके में मारा गया डॉ. उमर नबी ही था। वह मॉड्यूल में लगातार फिदायीन शामिल करने पर जोर दे रहा था।
दिल्ली में धमाके के लिए जिम्मेदार ‘व्हाइट कॉलर’ टेरर मॉड्यूल बीते एक साल से फिदायीन (आत्मघाती हमलावर) की तलाश में था। इस मॉड्यूल का प्रमुख साजिशकर्ता दिल्ली धमाके में मारा गया डॉ. उमर नबी ही था। वह मॉड्यूल में लगातार फिदायीन शामिल करने पर जोर दे रहा था। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों के मुताबिक, पूछताछ में सामने आया कि उमर कट्टरपंथी सोच वाला था और ऑपरेशन के लिए ‘सुसाइड बॉम्बर’ को जरूरी मानता था। श्रीनगर पुलिस ने दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड से जासिर उर्फ दानिश को हिरासत में लिया था, जिसने इन बातों का खुलासा किया है। पुलिस ने एसएसपी श्रीनगर डॉ. जीवी संदीप चक्रवर्ती की अगुवाई में पूरे मॉड्यूल के भंडाफोड़ का दावा किया है।
जासिर ने आत्मघाती हमलावर बनने से मना किया : जासिर ने बताया कि वह अक्टूबर 2023 में कुलगाम की एक मस्जिद में टेरर मॉड्यूल के सदस्यों से मिला था। वहां से उसे फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास किराये के घर में ले जाया गया। मॉड्यूल के कुछ सदस्य उसे जैश-ए-मोहम्मद का ओवरग्राउंड वर्कर बनाना चाहते थे, लेकिन उमर ने कई महीनों तक उसे फिदायीन बनने के लिए ब्रेनवॉश किया। यह योजना अप्रैल 2024 में तब ध्वस्त हो गई जब जासिर इस्लाम में आत्महत्या को निषेध बताते हुए पीछे हट गया।
6 दिसंबर को धमाका करना चाहते थे : अधिकारियों के मुताबिक, पुलवामा निवासी उमर मॉड्यूल का सबसे कट्टर और अहम सदस्य था। उसके निशाने पर दिल्ली या किसी धार्मिक स्थल पर 6 दिसंबर (बाबरी विध्वंस की बरसी) के आसपास बड़ा धमाका करना था।
तुर्किये में मुलाकात के बाद एकत्रित किया विस्फोटक
पूछताछ में यह भी पता चला कि 2021 में तुर्किये की यात्रा के दौरान उमर और डॉ. मुजम्मिल की मुलाकात जैश के ओवरग्राउंड वर्करों से हुई थी। इसी के बाद दोनों ने बड़ी मात्रा में केमिकल इकट्ठा करना शुरू किया। इसमें 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, पोटैशियम नाइट्रेट और सल्फर था। साजिश का खुलासा तब हुआ जब श्रीनगर पुलिस ने मुजम्मिल को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए। इसके बाद उमर घबरा गया और लाल किले के पास समय से पहले हुए विस्फोट में मारा गया।