दिल्ली में 4 जगह थी धमाके की साजिश; लाल किला एक मेट्रो स्टेशन और दो बाजार थे निशाने पर

संक्षेप:  दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन पर धमाके के आरोपियों ने राजधानी में चार स्थानों पर विस्फोट की साजिश रची थी। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया कि लाल किले के साथ एक मेट्रो स्टेशन और दो बाजारों में भी धमाके करने की योजना थी।

Sun, 16 Nov 2025 05:34 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली/नूंह/फरीदाबाद
डॉक्टर मॉड्यूल ने दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन पर धमाके के आरोपियों ने राजधानी में चार स्थानों पर विस्फोट की साजिश रची थी। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया कि लाल किले के साथ एक मेट्रो स्टेशन और दो बाजारों में भी धमाके करने की योजना थी।

जांच के दौरान पकड़े गए संदिग्धों के मोबाइल, लैपटॉप से तस्वीरें, वीडियो, रूट मैप और कूट भाषा में चैट मिले हैं। इनमें लाल किला के साथ एक मेट्रो स्टेशन और दो बाजारों की तस्वीर हैं। तस्वीरों में न तो मेट्रो स्टेशन के नाम का बोर्ड दिख रहा है और न ही यह स्पष्ट है कि बाजार कौन से हैं। प्राथमिक जांच में यह साफ हो गया है कि ये सभी जगहें दिल्ली की ही हैं और संदिग्धों के दिल्ली दौरे के दौरान ली गई थीं।

गुनहगारों-मददगारों की तलाश में ताबड़तोड़ छापे: जांच एजेंसियों ने शनिवार को हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल में छापेमारी की। इसमें एक मौलवी, दो डॉक्टरों, एमबीबीएस छात्र और एक खाद-बीज कारोबारी के बेटे को हिरासत में लिया गया है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि साजिश में कौन-कौन शामिल था और विस्फोटक कहां से आया।

पड़ताल तेज हुई

● सिरोही से गिरफ्तार मौलवी का आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल अहमद से संपर्क था। डॉक्टर इस गांव में आता-जाता रहता था।

● अल-फलाह के पूर्व छात्र डॉक्टर रिहान को तावडू से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।

● नूंह में खाद-बीज कारोबारी के बेटे से भी पूछताछ की जा रही है।

● दिनाजपुर से अल-फलाह के पूर्व छात्र को पूछताछ के बाद छोड़ा।

● पठानकोट से 45 वर्षीय सर्जन को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया।

स्पेशल सेल ने षडयंत्र की धारा में दर्ज की एफआईआर

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लालकिला धमाके की जांच की कड़ी में आपराधिक षडयंत्र रचने की धारा में अलग से एफआईआर दर्ज की है। धमाके के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज किया था, लेकिन अब एंटी-टेरर यूनिट ने पूरे नेटवर्क की पड़ताल शुरू कर दी है।जांच एजेंसियों को शक है कि फरीदाबाद में पकड़ा गया मॉड्यूल कथित तौर पर कई कार बम धमाके की योजना बना रहा था, लेकिन हमलों को अंजाम देने से पहले ही उनके मंसूबे उजागर हो गए थे। इसके बाद मॉड्यूल से जुड़े कई लोग फरार हो गए। आशंका है कि लालकिले पर फिदायीन हमला करने वाले डॉ. उमर के तार इसी फरीदाबाद मॉड्यूल के साथियों और कुछ अन्य संदिग्धों से जुड़े हो सकते हैं।

इसी बीच दिल्ली पुलिस की एक टीम ओखला स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर भी पहुंची और वहां दस्तावेजों की जांच की। हालांकि टीम की कार्रवाई का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई गई है, जिसे अब जांच के दायरे में लिया जा रहा है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े तीन अन्य डॉक्टरों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इनमें से एक डॉक्टर धमाके वाले दिन दिल्ली में था। उसने पूछताछ में बताया है कि वह एक इंटरव्यू के सिलसिले में आया था।

