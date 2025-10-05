Doctor Denied Treatment To Muslim Lady Sanjay Singh Big Attack On PM Modi Yogi Adityanath ‘धर्म पूछकर इलाज करने से इनकार’; संजय सिंह का मोदी-योगी पर न्यू इंडिया वाला तंज, Ncr Hindi News - Hindustan
'धर्म पूछकर इलाज करने से इनकार'; संजय सिंह का मोदी-योगी पर न्यू इंडिया वाला तंज

आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक वीडियो शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंग्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है।

Sun, 5 Oct 2025 04:20 PM
आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक वीडियो शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंग्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। इस वीडियो में महिला दावा कर रही है कि वह मुस्लिम है, इसलिए डॉक्टरों ने उसका इलाज करने से इनकार कर दिया। संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर वीडियो को शेयर करते हुए न्यू इंडिया को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा है। उन्हों वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया, यूपी में महिला से उसका धर्म पूछकर डॉक्टर ने इलाज करने से ही इनकार कर दिया।

उन्होंने लिखा, जिस डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है उसने धर्म पूछकर इलाज करने से मना कर दिया। मामला यू पी के जौनपुर का है। यही तो मोदी योगी के सपनों का न्यू इंडिया है।

