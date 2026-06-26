Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सर्जरी के दौरान डॉक्टर ने गलत नस काट दी, पूछने पर 'अल्लाह की मर्जी' बताया; महिला का चौंकाने वाला दावा

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

दिल्ली की एक महिला ने चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। महिला का दावा है कि गॉल ब्लैडर की सर्जरी के दौरान डॉक्टर ने उसकी गलत नस काट दी। जब इस बारे में पूछा गया तो डॉक्टर ने यह कहकर मामले को टाल दिया कि यह अल्लाह की मर्जी है। महिला का यह दावा तब चर्चा में आया जब एक एक्स यूजर ने इस घटना की जानकारी शेयर की।

सर्जरी के दौरान डॉक्टर ने गलत नस काट दी, पूछने पर 'अल्लाह की मर्जी' बताया; महिला का चौंकाने वाला दावा

दिल्ली की एक महिला ने मेडिकल लापरवाही के चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। महिला का दावा है कि गॉल ब्लैडर की सर्जरी के दौरान डॉक्टर ने गलती से गलत नस काट दी। जब इस बारे में पूछा गया तो डॉक्टर ने कहा कि यह अल्लाह की मर्जी है। महिला का यह दावा तब चर्चा में आया जब एक्स यूजर @MeghUpdates ने इस घटना की जानकारी शेयर की।

वायरल पोस्ट के अनुसार, मरीज ने सर्जरी में हुई गलती के बारे में जब डॉ. मोहम्मद नदीम से पूछा कि अगर प्रोसीजर के दौरान उनकी मौत हो जाती तो क्या होता। इस पर डॉक्टर ने जवाब दिया कि अल्लाह की मर्जी। मरीज नूर सबा ने एक इंटरव्यू में इस बातचीत का जिक्र किया। उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि अगर मैं मर जाती तो? इस पर डॉक्टर ने कथित तौर पर जवाब दिया कि तो भी अल्लाह की मर्जी होती।

ये भी पढ़ें:फोर्टिस पर कार्रवाई करेगी दिल्ली सरकार, बेटे की मौत पर CM से शिकायत की थी

गॉल ब्लॉडर निकालने का ऑपरेशन हुआ था

रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली के शाहदरा इलाके के करदम पुरी की रहने वाली नूर सबा का 17 फरवरी 2026 को गाजियाबाद के लोनी स्थित अल्वी नर्सिंग होम में गॉल ब्लॉडर (पित्त की थैली) निकालने का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के करीब 15 से 20 दिन बाद उन्हें सेहत से जुड़ी परेशानियां होने लगीं। वह इलाज के लिए दोबारा नर्सिंग होम पहुंची। जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें पीलिया होने की बात कही और दो दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती कर लिया। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर उनकी हालत का कारण नहीं बता पाए, जबकि उनकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। इलाज से संतुष्ट न होने पर उन्होंने दूसरे अस्पताल में डॉक्टरी सलाह ली।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में बच्ची की हत्या करने वाला कैब ड्राइवर नपुंसक निकला, दर्ज हैं 5 मामले

500 से 1000 रुपए में मामला निपटाने को कहा

वहां डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि पिछली सर्जरी के दौरान एक नस कट गई थी, जिससे उन्हें पीलिया जैसी दिक्कतें हुईं। इसके बाद खराब नस को ठीक करने के लिए उनका एक और ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद उनकी हालत में सुधार हुआ। बाद में नूर सबा कथित लापरवाही के लिए जवाबदेही तय करने के लिए अल्वी नर्सिंग होम गईं। उनके अनुसार, जिम्मेदारी स्वीकार करने के बजाय डॉ. नदीम और नर्सिंग होम के अन्य लोगों ने उनसे कहा कि यह घटना अल्लाह की मर्जी थी। जब उन्होंने कहा कि इस गलती के कारण उनकी जान जा सकती थी तो डॉक्टर ने मामले को 500 से 1000 रुपए के बीच मामले को निपटाने का सुझाव दिया।

इसके बाद मामले की सूचना एसडीएम को दी गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने डॉ. नदीम को आरोपों का जवाब देने के लिए बुलाया। शिकायत के अनुसार, डॉक्टर ने किसी भी तरह की लापरवाही से इनकार किया। नूर सबा अब नर्सिंग होम से मुआवजे की मांग कर रही हैं।

ये भी पढ़ें:गर्लफ्रेंड पर ताने से भड़का 15 साल का लड़का, सहकर्मी की कैंची से गोदकर हत्या

सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा

जब यह घटना ऑनलाइन वायरल हुई तो सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। कई लोगों ने इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। एक यूजर ने कहा कि नदीम जैसे डॉक्टर धोखाधड़ी और मरीजों को गुमराह कर रहे हैं। डॉक्टर नदीम के खिलाफ केस दर्ज करके और उनका मेडिकल लाइसेंस रद्द करके तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।

दूसरे यूजर ने कहा कि बहुत चौंकाने वाली बात है। उम्मीद है कि उनका प्रैक्टिस करने का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। हम आम तौर पर जिस डॉक्टर के पास जाते हैं, सिर्फ उनकी प्रोफेशनल योग्यता ही देखते हैं। लगता है कि अब उनके नाम पर भी ध्यान देने का समय आ गया है।

तीसरे यूजर ने कहा कि उनका जेल जाना भी अल्लाह की मर्जी है। चौथे यूजर ने कहा कि तो फिर अल्लाह की मर्जी के नाम पर डॉक्टर नदीम की नसें भी बिना सोचे-समझे काट देनी चाहिए। कितना बेवकूफ डॉक्टर है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।