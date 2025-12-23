डॉक्टर कपल के न्यूड फोटो भेज किया ब्लैकमेल, मिलने बुलाकर लूटा; गाजियाबाद में सनसनीखेज वारदात

संक्षेप: गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर कपल को उनके न्यूड फोटो भेजकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने डॉक्टर से 25 हजार रुपये की मांग की और अभय खंड बुलाया। डॉक्टर के पहुंचने पर तीन-चार लोगों ने उन्हें घेरकर 35 हजार रुपये लूट लिए।

गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर कपल को उनके न्यूड फोटो भेजकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने डॉक्टर से 25 हजार रुपये की मांग की और अभय खंड बुलाया। डॉक्टर के पहुंचने पर तीन-चार लोगों ने उन्हें घेरकर 35 हजार रुपये लूट लिए और भाग गए। पुलिस ने शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पीड़ित डॉक्टर के अनुसार वह और उनकी पत्नी बाल रोग विशेषज्ञ हैं। 15 दिसंबर को वह अपने क्लीनिक पर मरीज देख रहे थे, तभी उनके पास एक अंजान नंबर से कॉल आई। बात कर रहे व्यक्ति ने उनसे वॉट्सऐप पर मैसेज देखने की बात कही और कॉल काट दी। आरोपी ने वॉट्सऐप पर उनकी और उनकी पत्नी के न्यूड फोटो भेजे थे, जो फोटोशॉप से एडिट किए गए थे। आरोपी ने दोबारा कॉल की और फोटो वायरल करने की धमकी देकर 25 हजार रुपये की मांग की। रुपये देने के लिए ठगों ने उन्हें अभय खंड में बुलाया। जब वह वहां पहुंचे तो एक कार ने उनका रास्ता रोक लिया।

एक युवती कार से बाहर निकली और उनका नाम पूछकर पहचान की। इसके बाद रुपये मांगे। आरोप है कि जब वह जेब से रुपये निकालने लगे, तभी एक और कार वहां आकर रुकी और उसमें से दो-तीन लोग नीचे उतरे। सभी ने एक साथ उन पर हमला करते हुए 35 हजार रुपये छीन लिए और भाग गए। इसके बाद उन्होंने तुरंत डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को बुलाया।

पुलिस ने कार के नंबर से ट्रेस किया और कार मालिक का पता लगाया। गिरफ्तारी के लिए जब वह कार मालिक विनोद के घर नई दिल्ली गए तो वह घर पर नहीं मिला। वहीं, कार की लोकेशन के आधार पर पुलिस गाजीपुर पहुंची, लेकिन कार नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने लिखित शिकायत पुलिस से की। पुलिस के अनुसार, आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।