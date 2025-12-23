Hindustan Hindi News
डॉक्टर कपल के न्यूड फोटो भेज किया ब्लैकमेल, मिलने बुलाकर लूटा; गाजियाबाद में सनसनीखेज वारदात

संक्षेप:

गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर कपल को उनके न्यूड फोटो भेजकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने डॉक्टर से 25 हजार रुपये की मांग की और अभय खंड बुलाया। डॉक्टर के पहुंचने पर तीन-चार लोगों ने उन्हें घेरकर 35 हजार रुपये लूट लिए।

Dec 23, 2025 10:42 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर कपल को उनके न्यूड फोटो भेजकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने डॉक्टर से 25 हजार रुपये की मांग की और अभय खंड बुलाया। डॉक्टर के पहुंचने पर तीन-चार लोगों ने उन्हें घेरकर 35 हजार रुपये लूट लिए और भाग गए। पुलिस ने शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पीड़ित डॉक्टर के अनुसार वह और उनकी पत्नी बाल रोग विशेषज्ञ हैं। 15 दिसंबर को वह अपने क्लीनिक पर मरीज देख रहे थे, तभी उनके पास एक अंजान नंबर से कॉल आई। बात कर रहे व्यक्ति ने उनसे वॉट्सऐप पर मैसेज देखने की बात कही और कॉल काट दी। आरोपी ने वॉट्सऐप पर उनकी और उनकी पत्नी के न्यूड फोटो भेजे थे, जो फोटोशॉप से एडिट किए गए थे। आरोपी ने दोबारा कॉल की और फोटो वायरल करने की धमकी देकर 25 हजार रुपये की मांग की। रुपये देने के लिए ठगों ने उन्हें अभय खंड में बुलाया। जब वह वहां पहुंचे तो एक कार ने उनका रास्ता रोक लिया।

एक युवती कार से बाहर निकली और उनका नाम पूछकर पहचान की। इसके बाद रुपये मांगे। आरोप है कि जब वह जेब से रुपये निकालने लगे, तभी एक और कार वहां आकर रुकी और उसमें से दो-तीन लोग नीचे उतरे। सभी ने एक साथ उन पर हमला करते हुए 35 हजार रुपये छीन लिए और भाग गए। इसके बाद उन्होंने तुरंत डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को बुलाया।

पुलिस ने कार के नंबर से ट्रेस किया और कार मालिक का पता लगाया। गिरफ्तारी के लिए जब वह कार मालिक विनोद के घर नई दिल्ली गए तो वह घर पर नहीं मिला। वहीं, कार की लोकेशन के आधार पर पुलिस गाजीपुर पहुंची, लेकिन कार नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने लिखित शिकायत पुलिस से की। पुलिस के अनुसार, आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

अभिषेक श्रीवास्तव, एसीपी इंदिरापुरम, ''वारदात को अंजाम देने वाले गैंग को ट्रेस कर लिया गया है। थाना पुलिस और एसओजी की टीम दबिश के लिए भेजी गई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।''

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
