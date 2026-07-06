दिल्ली के अस्पताल में डॉक्टर ने एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाकर दी जान, सुसाइड नोट में बताई वजह

दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में कथित तौर पर प्रेम प्रसंग के चलते एक डॉक्टर द्वारा खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। 30 वर्षीय डॉक्टर सिमरप्रीत आनंद ने ड्यूटी के दौरान खुद को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाकर जान दे दी।

दिल्ली सरकार के अरुणा आसफ अली अस्पताल में एक डॉक्टर ने ड्यूटी के दौरान खुद को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाकर जान दे दी। पुलिस ने रविवार सुबह कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को निकाला। मृतक डॉक्टर की पहचान 30 वर्षीय सिमरप्रीत आनंद के तौर पर हुई है। सिविल लाइंस थाना पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें प्रेम प्रसंग को लेकर आत्महत्या करने का कारण बताया गया है। फिलहाल पुलिस मृतक के परिजनों के आरोपों के आधार पर जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार, डॉक्टर सिमरप्रीत आनंद पंजाब के लुधियाना शहर के रहने वाले थे। उनके परिजन लुधियाना में रहते थे और वह लाजपत नगर में किराये के मकान में रहते थे। उन्होंने एनेस्थीसिया में एमडी की पढ़ाई की थी और दो साल से अरुणा आसफ अली अस्पताल में कार्यरत थे।

रूम का दरवाजा तोड़कर निकाला शव पुलिस अधिकारी ने बताया कि डॉक्टर सिमरप्रीत आनंद की ड्यूटी शनिवार रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक थी। वह रात करीब 11 बजे तक सक्रिय थे और फिर अपने कमरे में चले गए। डॉक्टर सिमरप्रीत सुबह 8 बजने के बाद भी कमरे से बाहर नहीं निकले तो सहकर्मियों को कुछ शंका हुई। उन्होंने पहले फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद दरवाजा खटखटा कर जगाने की कोशिश हुई। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो इसकी सूचना अस्पताल प्रशासन को दी गई। फिर दरवाजा तोड़ा गया तो बिस्तर पर डॉक्टर सिमरप्रीत अचेत पड़े हुए थे। उन्हें तुरंत अस्पताल की इमरजेंसी में ले जाया गया, जहां जांच में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

इसकी सूचना सिविल लाइंस थाने को दी गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। जांच के दौरान पुलिस को कमरे से एक सुसाइड नोट मिला। इसके साथ ही अस्पताल में स्टाफ और डॉक्टरों से पूछताछ में भी कई महत्वपूर्ण जानकारी पुलिस को मिली है।

यूट्यूब पर एनस्थीसिया के कई वीडियो बनाए थे डॉक्टर सिमरप्रीत वर्ष 2023 में दिल्ली सरकार की सेवा में चयनित हुए थे। उन्होंने महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की थी। वह यूट्यूब पर एनेस्थीसिया के प्रभाव से जुड़े शैक्षणिक वीडियो भी अपलोड करते थे। हालांकि, फेसबुक प्रोफाइल को उन्होंने लॉक रखा है।