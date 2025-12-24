क्या आप भी दिल्ली मेट्रो की पहली ट्रेन पर बैठना चाहते हैं, तो जानिए कहां पहुंचे?

संक्षेप: क्या आप दिल्ली की लाइफ लाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो की पहली ट्रेन में बैठना चाहते हैं? अगर हां, तो हम आपको बताएंगे कि कहां जाना होगा।

24 दिसंबर 2002 को शुरू हुई दिल्ली मेट्रो ने शहर में आने-जाने का पूरा सिस्टम ही बदल दिया है। जैसे मुंबई की लाइफ लाइन है 'लोकल ट्रेन', वैसे ही दिल्ली के लिए है 'दिल्ली मेट्रो'। क्या आप इसी लाइफ लाइन की पहली मेट्रो में बैठना चाहते हैं? अगर हां, तो हम आपको बताएंगे कि कैसे और कहां बैठ सकते हैं। दरअसल मेट्रो इस ट्रेन को एक बार फिर से चला रही है। साज-सज्जा के साथ एक बार फिर पहली ट्रेन पटरी पर दौड़ेगी। जानिए सब कुछ।

“दिल्ली मेट्रो नेटवर्क पर चलने वाली पहली ट्रेन का नाम है TS-01. ये ट्रेन कल यानी 25 दिसंबर 2025 को चलेगी। इसके रूट की बात करें तो सुबह 10 बजे शादरा से तीस हजारी के लिए एक स्पेशल सर्विस के तौर पर चलाई जाएगी। यह 2002 में आज ही के दिन दिल्ली मेट्रो सर्विस शुरू होने की सालगिरह के मौके पर होगी। इस मौके पर ट्रेन को खास तौर पर सजाया जाएगा। जो यात्री दिल्ली मेट्रो सर्विस शुरू होने के ऐतिहासिक मौके को फिर से जीना चाहते हैं, वे इस ट्रेन से सफर करके ऐसा कर सकते हैं।”

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) द्वारा संचालित यह नेटवर्क दिल्ली के साथ-साथ नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और बहादुरगढ़ को जोड़ता है। चरणबद्ध तरीके से विकसित हुए इस प्रोजेक्ट ने आज 390 किलोमीटर से अधिक लंबा नेटवर्क और 280 से ज्यादा स्टेशनों का आकार ले लिया है। मेट्रो की अलग-अलग रंगों वाली लाइनों ने राजधानी के लगभग हर हिस्से को आपस में जोड़ दिया है।