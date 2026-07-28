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बहुत बोझ ना पड़े; SIR ड्यूटी में लगाए गए टीचर्स पर हाई कोर्ट ने कही बड़ी बात

By Sudhir Jha, Hemlata Kaushik
लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली हाई कोर्ट ने एसआईआर में ड्यूटी लगाए गए शिक्षकों को लेकर बड़ी बात कही है। अदालत ने चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि शिक्षकों पर असहनीय मानसिक और शारीरिक दबाव न पड़े।

Delhi High Court
दिल्ली हाई कोर्ट

हेमलता कौशिक

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन आयोग को सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की चुनाव संबंधी कार्यों में ड्यूटी लगाने का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन यह भी सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी है कि इससे शिक्षकों पर असहनीय मानसिक और शारीरिक दबाव न पड़े। चीफ जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के लिए सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को बड़े पैमाने पर बूथ स्तरीय अधिकारी और गणना कर्मी के रूप में तैनात किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है।

सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने बेंच को बताया कि उसने विस्तृत हलफनामा दाखिल किया है। हाई कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। आयोग के अनुसार किसी भी शिक्षक से स्कूल के शिक्षण समय के दौरान चुनाव संबंधी काम नहीं कराया जा रहा है। बेंच ने आयोग के इस पक्ष को रिकॉर्ड पर लेते हुए कहा कि शिक्षकों के कार्यभार का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। बेंच ने कहा कि यदि कोई शिक्षक 6 से 8 घंटे तक स्कूल में पढ़ाने के बाद चुनावी ड्यूटी भी करता है तो इससे उस पर मानसिक व शारीरिक दबाव पड़ सकता है। इसलिए निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करे कि चुनाव संबंधी कार्यों के कारण शिक्षकों पर इतना अधिक बोझ न पड़े कि वह असहनीय हो जाए।

स्कूल समय समाप्त होने के बाद करते हैं काम: आयोग

इस मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव की तरफ से कहा गया कि शिक्षक स्कूल समय समाप्त होने के बाद बूथ स्तरीय अधिकारी का काम करते हैं। इसके अलावा इस अभियान में स्वयंसेवकों की भी तैनाती की गई ताकि नियमित पढ़ाई प्रभावित न हो। हालांकि याचिकाकर्ता ने इस दावे का विरोध करते हुए कहा कि यह पूरी तरह गलत है। उनका आरोप है कि जनहित याचिका दायर होने के बाद ही लगभग 10 हजार शिक्षकों को दोबारा स्कूल भेजने के आदेश जारी किए गए, जिससे पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के उल्लंघन की बात स्वीकार होती है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि शिक्षकों को स्कूल के प्रधानाचार्यों व चुनाव अधिकारियों से अलग-अलग निर्देश मिल रहे हैं जिससे भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

साक्ष्य समेत करें हलफनामा दाखिल: पीठ

इस पर बेंच ने कहा है कि चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे के साथ बूथ स्तरीय अधिकारियों व स्वयंसेवकों की संख्या का पूरा ब्योरा रिकॉर्ड पर रखा है। यदि याचिकाकर्ता इन तथ्यों से असहमत हैं तो उन्हें इसके समर्थन में सबूत सहित अपना हलफनामा दाखिल करना होगा। सुनवाई के दौरान बेंच ने निर्वाचन आयोग के एक परिपत्र की भाषा पर भी सवाल उठाया। बेंच ने पूछा कि यदि शिक्षकों से केवल स्कूल समय के बाद चुनावी काम कराया जा रहा है तो फिर प्रधानाचार्यों को यह निर्देश देने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि चुनावी ड्यूटी के कारण शिक्षकों के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। जब आयोग ने बताया कि शिक्षकों को स्कूल के बाद लगभग पांच घंटे तक बूथ स्तरीय अधिकारी का काम करना पड़ सकता है तो पीठ ने कहा कि जो शिक्षक पहले ही छह से आठ घंटे तक पढ़ा चुके हों, उनसे कुल 11 घंटे काम लेना उचित नहीं है। पीठ ने विशेष रूप से महिला शिक्षकों की पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी उल्लेख किया। इस मामले में अगली सुनवाई 20 अगसत को होगी।

Sudhir Jha

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


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