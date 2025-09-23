मेरी फोटो वाले पोस्टर लगाने की गुस्ताखी न करें, दिल्ली की CM ने रेखा गुप्ता किसे दी चेतावनी

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आज स्वच्छता अभियान में भाग लेते हुए कहा कि राजधानी में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को किसी भी स्थान पर उनकी तस्वीरों वाले पोस्टर चिपकाने से बचने को कहा है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेते हुए सभी दिल्लीवासियों से कहा कि राजधानी में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को किसी भी स्थान पर उनकी तस्वीरों वाले पोस्टर चिपकाने से बचने को कहा है। सीएम ने कहा कि दीवारों पर पोस्टर लगाने या लिखावट करने से बचें क्योंकि यह हमारी प्यारी दिल्ली की सुंदरता को बिगाड़ता है।

रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ‘सेवा पखवाड़ा’ के तहत रिंग रोड पर एक फ्लाईओवर के खंभे से पोस्टर हटाए और अपने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "दीवारों पर लेखन और पोस्टर चिपकाकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाना एक बहुत बड़ा अपराध है और इससे शहर गंदा होता है। मैं विशेष रूप से राजनेताओं से आग्रह करती हूं कि संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरी फोटो वाले पोस्टर लगाने की हिम्मत न करें।’’

मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि स्वच्छता केवल एक घंटे का काम नहीं है, बल्कि यह एक दैनिक प्रयास होना चाहिए जिसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी होनी चाहिए, जिसमें आरडब्ल्यूए, जन ​​प्रतिनिधि और आम नागरिक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान जारी रहेगा।

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया, जिसका मुख्य केंद्र दिल्ली में रिंग रोड (महात्मा गांधी मार्ग) था।

सेवा पखवाड़ा कार्यक्रमों के तहत, पीडब्ल्यूडी ने 55 किलोमीटर लंबी रिंग रोड को आठ क्षेत्राधिकार खंडों में विभाजित किया है तथा अगले पखवाड़े तक सफाई और मरम्मत कार्य की देखरेख के लिए प्रत्येक खंड के लिए एक प्रभारी अभियंता नियुक्त किया है।

वर्मा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘दिल्ली को स्वच्छ रखना हमारा संकल्प है और पूरे क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पार्टी के कई कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं।’’

दिल्ली के मंत्रियों, विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी इस अभियान में भाग लिया।