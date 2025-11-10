Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDND road two lanes will be closed for repairing traffic will be affected on Delhi to Noida route for one month
DND रोड पर 2 लेन की जाएंगी बंद, दिल्ली से नोएडा रूट पर महीने भर मिलेगा जाम

DND रोड पर 2 लेन की जाएंगी बंद, दिल्ली से नोएडा रूट पर महीने भर मिलेगा जाम

संक्षेप: नोएडा में डीएनडी मार्ग पर लोगों को एक महीने से अधिक समय तक जाम झेलना पड़ सकता है। यहां पहले चरण में दिल्ली से नोएडा की ओर आने वाले रास्ते पर मरम्मत का काम शुरू किया गया है। डीएनडी पर रात और दोपहर के समय 11 घंटे तक काम होगा। इसे लेकर दो लेन बंद की जाएंगी।

Mon, 10 Nov 2025 07:47 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
नोएडा में डीएनडी मार्ग पर लोगों को एक महीने से अधिक समय तक जाम झेलना पड़ सकता है। यहां पहले चरण में दिल्ली से नोएडा की ओर आने वाले रास्ते पर मरम्मत का काम शुरू किया गया है। डीएनडी पर रात और दोपहर के समय 11 घंटे तक काम होगा। इसे लेकर दो लेन बंद की जाएंगी।

डीसीपी ट्रैफिक डॉ. प्रवीन रंजन ने बताया कि डीएनडी की मुख्य सड़क और लूप की रीसरफेसिंग का काम किया जाना है। नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड सड़क की मरम्मत का काम करेगा। रविवार रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक काम होगा। इसके बाद दोपहर में 12 से शाम 4 बजे तक रीसरफेसिंग का काम किया जाएगा। इस हिस्से का काम पूरा होने में 15 से 20 दिन का समय लगने का अनुमान है। इसके बाद नोएडा से दिल्ली की ओर जाने वाले रास्ते पर काम होगा। उन्होंने बताया कि टोल ब्रिज कंपनी को निर्देश दिए गए हैं कि वह रात में 2 और दोपहर में 1 लेन बंद कर काम करें।

डीसीपी ने बताया कि यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि डीएनडी से रोजाना 4-5 लाख वाहन गुजरते हैं। सुबह-शाम यहां लोगों को लंबे जाम में फंसना पड़ता है। दिन में भी वाहनों का अधिक दबाव रहता है। अब काम के चलते लोगों की परेशानी और बढ़ जाएगी।

वैकल्पिक रास्तों का प्रयोग करें : पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि डीएनडी पर रीसरफेसिंग का काम चलने के दौरान वैकल्पिक रास्तों का प्रयोग करें। इससे डीएनडी पर वाहनों का दबाव कम रहेगा। लोगों को जाम से फंसने में राहत मिलेगी।

बढ़ते प्रदूषण के बीच मरम्मत होगी : नोएडा-दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इस बीच डीएनडी पर सड़क की रीसरफेसिंग का काम होना है। नोएडा में प्रदूषण के बीच कई काम प्रभावित हो गए हैं।

