DND-KMP एक्सप्रेसवे लिंक रोड को जोड़ने के लिए बनेगा 140 मीटर लंबा आर्च ब्रिज, 3 राज्यों को लाभ

डीएनडी-केएमपी एक्सप्रेसवे की लिंक रोड को जोड़ने के लिए 140 मीटर लंबा आर्च ब्रिज बनेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने इस योजना पर काम शुरू कर दिया है। इसे छह माह में बनाने का लक्ष्य है, जिसके बाद एक्सप्रेसवे के पूरे हिस्से को वाहन चालकों के लिए खोल दिया जाएगा। इससे तीन राज्यों दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद के बीच सफर आसान हो जाएगा।

फरीदाबाद शहर में बाईपास रोड को डीएनडी-केएमपी एक्सप्रेसवे के लिंक रोड के रूप में विकसित किया गया है। फरीदाबाद में निर्माण कार्य पूरा कर इसे वाहनों के लिए खोला जा चुका है। दिल्ली के महारानी बाग से कालिंदी कुंज चौक के पास तक फ्लाईओवर का निर्माण पूरा हो गया है, लेकिन कालिंदी कुंज के पास फ्लाईओवर की तरफ जोड़ने का काम बाकी है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक धीरज सिंह ने बताया कि यहां आगरा नहर के बीच एक पिलर खड़ा करना था, जिस पर गर्डर रखकर दोनों भागों को जोड़ने की योजना थी, लेकिन सिंचाई विभाग ने पिलर खड़ा करने की मंजूरी नहीं दी। अब फ्लाईओवर के बीच के हिस्से को आपस में जोड़ने के लिए आर्च ब्रिज बनाया जाएगा।

जाम से राहत मिलेगी: आर्च ब्रिज बनने के बाद जाम की समस्या से राहत मिलेगी। साथ ही दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद के बीच आवागमन भी सुगम हो जाएगा। निर्माण के बाद वाहन बिना रुकावट दिल्ली से केएमपी एक्सप्रेसवे लिंक रोड तक जा सकेंगे।