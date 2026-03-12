Hindustan Hindi News
डीएनडी फ्लाईओवर 18 मार्च तक प्रतिदिन 7 घंटे बंद रहेगा, वैकल्पिक रास्तों का प्रयोग करने की सलाह

Mar 12, 2026 10:04 pm IST
डीएनडी फ्लाईओवर से गुजरने वाले लाखों लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड द्वारा किए जा रहे मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य के कारण दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट (डीएनडी) फ्लाईओवर 18 मार्च 2026 तक प्रतिदिन 7 घंटे के लिए बंद रहेगा।

डायवर्जन के प्रति सतर्क रहने की सलाह

नोएडा पुलिस द्वारा जारी ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार, इस बंद से डीएनडी फ्लाईओवर का उपयोग करने वाले यात्रियों को परेशानी होगी। यह एनसीआर के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जिसका उपयोग प्रतिदिन लाखों लोग करते हैं। नोएडा पुलिस ने इस अवधि के दौरान यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और डायवर्जन के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी जाती है।

डीएनडी फ्लाईओवर कब बंद रहेगा?

नोएडा पुलिस के अनुसार, डीएनडी फ्लाईओवर 18 मार्च 2026 तक हर रात 11:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक पूरी तरह बंद रहेगा। इस दौरान, यात्री दिल्ली और नोएडा के बीच यात्रा करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर सकते हैं।

वैकल्पिक मार्ग क्या हैं?

नोएडा पुलिस के ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार, महामाया से डीएनडी की ओर जाने वाले वाहन दलित प्रेरणा स्थल होते हुए सीधे चिल्ला जा सकते हैं। वहीं, रजनीगंधा/सेक्टर 15 से डीएनडी टोल होते हुए दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन टोल पर यू-टर्न लेकर चिल्ला की ओर जा सकते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं।

