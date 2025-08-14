डीएनए रिपोर्ट ने बचा लिया, कोर्ट ने रेप आरोपी को किया बरी; 5 महीने जेल भी काटी
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एक रेप आरोपी को बरी किया है। उस पर महिला ने आरोप लगाया था कि उसने कई बार रेप किया, जिससे वो गर्भवती हो गई। डीएनए रिपोर्ट से ये साफ हो गया कि आरोपी जैविक पिता नहीं है।
दिल्ली में डीएनए जांच ने दुष्कर्म के आरोप में फंसे एक व्यक्ति के माथे से कलंक मिटा दिया। अदालत में पेश वैज्ञानिक जांच में यह साबित हो गया कि गर्भवती महिला के भ्रूण का जैविक पिता आरोपी नहीं था।
कोर्ट ने आरोपी को किया बरी
एफएसएल की रिपोर्ट ने न केवल अभियोजन की कहानी को कमजोर किया, बल्कि पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नेहा की कोर्ट ने वैज्ञानिक जांच के आधार पर आरोपी को राहत देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया। बता दें कि दुष्कर्म के आरोप की वजह से आरोपी व्यक्ति को करीब साढ़े पांच महीने तक जेल में रहना पड़ा था। मामला अंबेडकर नगर थाना क्षेत्र का है। नवंबर 2024 में पुलिस को एक महिला ने शिकायत दी थी कि आरोपी से उसका छह साल से संबंध था। उसका आरोप था कि दिसंबर 2020 में शादी का झांसा देकर आरोपी ने उसके साथ होटल में कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इससे वह गर्भवती हुई थी। शिकायत के मुताबिक, गर्भवती होने पर आरोपी ने शादी से मना कर दिया। उसने अपना मोबाइल बंद कर लिया और घर भी छोड़कर चला गया। पुलिस ने सचिन के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। ट्रायल के दौरान पीड़िता ने माना था कि संबंध सहमति से बने थे।
एफएसएल रिपोर्ट के बाद मामले में अहम मोड़ आया
आरोपी की ओर से अधिवक्ता मनीष भदौरिया ने बताया कि मामले में सबसे अहम मोड़ तब आया जब भ्रूण और पीड़िता व आरोपी के रक्त नमूनों के डीएनए की जांच हुई। एक अप्रैल 2025 को आई एफएसएल रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया कि भ्रूण का जैविक संबंध पीड़िता से है, लेकिन आरोपी उसका जैविक पिता नहीं है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा है। संदेह का लाभ देते हुए आरोपी को बरी कर दिया गया।