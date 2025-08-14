डीएनए रिपोर्ट ने बचा लिया, कोर्ट ने रेप आरोपी को किया बरी; 5 महीने जेल भी काटी

कोर्ट ने आरोपी को किया बरी

एफएसएल की रिपोर्ट ने न केवल अभियोजन की कहानी को कमजोर किया, बल्कि पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नेहा की कोर्ट ने वैज्ञानिक जांच के आधार पर आरोपी को राहत देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया। बता दें कि दुष्कर्म के आरोप की वजह से आरोपी व्यक्ति को करीब साढ़े पांच महीने तक जेल में रहना पड़ा था। मामला अंबेडकर नगर थाना क्षेत्र का है। नवंबर 2024 में पुलिस को एक महिला ने शिकायत दी थी कि आरोपी से उसका छह साल से संबंध था। उसका आरोप था कि दिसंबर 2020 में शादी का झांसा देकर आरोपी ने उसके साथ होटल में कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इससे वह गर्भवती हुई थी। शिकायत के मुताबिक, गर्भवती होने पर आरोपी ने शादी से मना कर दिया। उसने अपना मोबाइल बंद कर लिया और घर भी छोड़कर चला गया। पुलिस ने सचिन के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। ट्रायल के दौरान पीड़िता ने माना था कि संबंध सहमति से बने थे।