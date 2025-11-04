क्या दिल्ली मेट्रो के कैमरे वाकई खराब हो गए हैं? DMRC ने बताई वो सच्चाई, जो अब तक छिपी थी

संक्षेप: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने सीसीटीवी कैमरों के खराब होने और बदले जाने की खबरों पर विस्तार से जवाब दिया है। जानिए क्या है असली बात।

क्या दिल्ली मेट्रो के सीसीटीवी कैमरे खराब हो रहे हैं? क्या DMRC ने इन्हें बदलने की शुरूआत कर दी है? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने विस्तार से दिए हैं। वजह है, सोशल मीडिया समेत तमाम जगहों पर चल रहीं भ्रामक खबरें। DMRC ने वो सच्चाई उजागर की है, जो अब तक छिपी थी।

दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा में लगे हैं 24000 कैमरे DMRC ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर दिए गए जवाब में कई बाते लिखी हैं। इसके मुताबिक, दिल्ली मेट्रो के पास 350 से ज्यादा ट्रेनों का बेड़ा है। इनके अंदर करीब 11000 CCTV कैमरे लगे हुए हैं। वहीं सभी मेट्रो स्टेशनों की बात करें तो लगभग 13000 CCTV कैमरे हर समय संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी करते हैं।

इन कैमरों का ऐसे किया जाता है रखरखाव अब होता क्या है कि इतनी बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे हैं, तो उनके रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाता है। DMRC के मुताबिक, अगर किसी कैमरे में कोई खराबी आने पर रखरखाव की जरूरत होती है, तो उसी दिन प्राथमिकता के आधार पर उसे ठीक किया जाता है।

वहीं अगर ट्रेन के अंदर मौजूद कैमरे में कोई कमी आती है, तो रखरखाव की जरूरत के हिसाब से उसी दिन ट्रेन को डिपो में ले जाया जाता है और संबंधित CCTV को तुरंत बदल दिया जाता है। इसके अलावा मेट्रो पूरी रात काम नहीं करती है। इसलिए अक्सर तकनीकि खामियों को रात में भी सुधारा जाता है, जैसे- एस्केलेटर का रखरखाव आदि।

हर दिन कितने कैमरों के रखरखाव की जरूरत पड़ती है? DMRC ने बताया, एक RTI के जवाब के आधार पर कई जगह ऐसा निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि दिल्ली मेट्रो में करीब 300-500 कैमरे ऐसे हैं, जिन्हें दैनिक तौर पर मरम्मत की जरूरत होती है। DMRC ने स्पष्ट करते हुए कहा- ऐसा नहीं है। ये आंकड़ा सालाना है। यानी रोजाना करीब एक या फिर दो कैमरे ही मेंटेनेंस किए जाते हैं। जबकि, लगभग 24000 कैमरे हर दिन ठीक से काम कर रहे होते हैं।

DMRC ने जोर देकर कहा, लगातार इस्तेमाल के कारण, इन कैमरों को समय-समय पर रखरखाव की ज़रूरत होती है या कभी-कभी उनमें कुछ तकनीकी समस्या आ जाती है। ऐसे कैमरों को तुरंत सही किया जाता है। हम सुरक्षा में किसी भी तरह लापरवाही नहीं करते हैं।

क्या दिल्ली मेट्रो के CCTV कैमरे बदले जा रहे हैं? DMRC ने सीसीटीवी कैमरों में बदलाव किए जाने की बात का भी जवाब दिया। DMRC के मुताबिक, मेट्रो नेटवर्क पर CCTV कैमरों को धीरे-धीरे ज़्यादा एडवांस्ड कैमरों से बदला जा रहा है। नए लगाए जा रहे कैमरों में वीडियो एनालिटिक्स जैसे फीचर्स मौजूद हैं।