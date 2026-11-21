DMRC ने बिना मंजूरी 180 पेड़ों को काटकर ट्रांसप्लांट किया, दिल्ली हाईकोर्ट में बोली रेखा सरकार
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ट्रांसप्लांट किए गए लगभग 10-15 पेड़ों में जीवित रहने के संकेत दिख रहे हैं और उनमें नई पत्तियां भी आ रही हैं। चूंकि ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया अभी चल रही है, इसलिए बाकी पेड़ भी भविष्य में जीवित रह सकते हैं।
दिल्ली की रेखा सरकार ने हाई कोर्ट को बताया है कि DMRC (दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन) ने अंडरग्राउंड मेट्रो के निर्माण के लिए वन विभाग की मंजूरी लिए बिना 180 पेड़ों को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। यह जानकारी दिल्ली सरकार के वन एवं वन्यजीव विभाग के डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट (पश्चिम डिवीजन) ने एक याचिका के जवाब में दी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि इलाके में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य बिना रुके चल रहा है, जिससे पूरी तरह विकसित पेड़ों को नुकसान पहुंच रहा है।
याचिकाकर्ता और वकील अर्पित भार्गव ने बताया कि DMRC करोल बाग में उनके घर के पीछे देशबंधु गुप्ता रोड पर DDA की खाली जमीन पर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कर रहा है, जहां कई बड़े पेड़ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य के दौरान, मशीनों का इस्तेमाल करके लोहे/स्टील की छड़ों और अन्य निर्माण सामग्री को काटा या प्रोसेस किया जा रहा है, जिससे धुआं, धूल, गैसें और बारीक कण (पार्टिकुलेट मैटर) पैदा हो रहे हैं।
याचिकाकर्ता का दावा है कि DMRC ने निर्माण कार्य के लिए बाउंड्री बनाते समय कई पेड़ों को नुकसान पहुंचाया है, जिनमें पुराने पीपल के पेड़ भी शामिल हैं। शिकायत करने के बावजूद, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ता के अनुसार उसने कई बार संबंधित पक्षों का ध्यान इस ओर दिलाया भी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने DMRC के कृत्य को 'दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम' का उल्लंघन भी बताया।
याचिका में अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे करोल बाग इलाके में उस जमीन पर पेड़ों को नुकसान पहुंचाना बंद करें, जहां अंडरग्राउंड मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है। याचिका में कहा गया है कि निर्माण कार्य से निकलने वाला धुआं, धूल और अन्य प्रदूषक तत्व इन बड़े पेड़ों के बहुत करीब फैल रहे हैं। ये प्रदूषक साफ तौर पर पेड़ों की पत्तियों और आसपास की मिट्टी पर जमा हो रहे हैं।
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को बताया गया कि अजमल खान पार्क के अंदर, प्रोजेक्ट साइट के पिछले हिस्से में 180 पेड़ों को पहले ही ट्रांसप्लांट किया जा चुका है। ट्रांसप्लांटेशन (पौधों को दूसरी जगह लगाने) का काम शुरू होने से पहले, वन विभाग ने उस जगह को मंजूरी नहीं दी थी। वन विभाग की मंजूरी लिए बिना ही वहां ट्रांसप्लांटेशन का काम शुरू कर दिया गया था।
उधर वन विभाग ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में बताया कि 7 अक्टूबर को उनके डिवीजन के अधिकारियों ने प्रोजेक्ट साइट- अजमल खान पार्क का संयुक्त निरीक्षण किया था, जहां पेड़ों को दूसरी जगह लगाने (ट्रांसप्लांट करने) का काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि यह निर्माण कार्य दिल्ली MRTS प्रोजेक्ट के चौथे चरण (फेज-IV) के इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर का हिस्सा है।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ट्रांसप्लांट किए गए लगभग 10-15 पेड़ों में जीवित रहने के संकेत दिख रहे हैं और उनमें नई पत्तियां भी आ रही हैं। चूंकि ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया अभी चल रही है, इसलिए बाकी पेड़ भी भविष्य में जीवित रह सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, कुल 534 पेड़ों में से 524 पेड़ों को दूसरी जगह लगाना (ट्रांसप्लांट करना) है, जबकि 10 पेड़ों को काटा जाना है।
रिपोर्ट में कहा गया है, 'इसके बाद, वन विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान पहचान और रिकॉर्ड रखने के लिए उन तीनों जगहों को चिह्नित किया, जहां पौधे लगाए गए थे।' निरीक्षण के दौरान टीम ने यह भी पाया कि इस काम के दौरान किसी भी पेड़ को अवैध रूप से काटा या नुकसान नहीं पहुंचाया गया।
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अधिकारियों को पहले ही नोटिस जारी कर दिया था, अब आगे इस याचिका पर जस्टिस जसमीत सिंह 23 नवंबर को सुनवाई करेंगे।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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