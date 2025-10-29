दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से बचाने DMRC का बड़ा कदम, कर दी इस बात की घोषणा

संक्षेप: DMRC के अनुसार, वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की उन पहली निर्माण एजेंसियों में से एक थी जिसने एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल अनिवार्य होने से पहले ही शुरू कर दिया था। वर्तमान में, उसके सभी प्रोजेक्ट स्थलों पर लगभग 82 ऐसी मशीनें काम कर रही हैं।

दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से बचाने और शहर में वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) भी आगे आया है और इसके लिए उसने सप्ताह के दिनों में 40 अतिरिक्त फेरे लगाने की घोषणा की है। जिसका उद्देश्य यात्रियों को अपने वाहनों को छोड़कर मेट्रो का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही एजेंसी ने यह भी कहा है कि अगर शहर में प्रदूषण के हालात और ज्यादा बिगड़ते हैं और GRAP-III लागू होता है तो इन अतिरिक्त फेरों की संख्या को बढ़ाकर 60 तक किया जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस बारे में DMRC की तरफ से एक बयान जारी करते हुए जानकारी दी गई, जिसमें उसने बताया कि DMRC के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार ने नागरिक और पर्यावरण विभागों के अधिकारियों के साथ मिलकर धूल को कम करने की दिशा में की गई कोशिशों की समीक्षा के लिए निर्माणाधीन कृष्णा पार्क एक्सटेंशन-आरके आश्रम मार्ग मेट्रो कॉरिडोर के साथ उत्तरी दिल्ली के अशोक विहार और डेरावाल नगर क्षेत्रों का निरीक्षण किया।

कुमार ने कहा कि अगर GRAP-III की पाबंदियां लागू होती हैं, तो हम अतिरिक्त फेरों की वर्तमान संख्या को 40 से बढ़ाकर 60 कर सकते हैं। DMRC ने कहा कि वह ऐसी जगहों पर जहां निर्माण कार्य और तोड़फोड़ की गतिविधियां चल रही हैं, वहां पर पानी का छिड़काव कर रहा है और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अपशिष्ट पदार्थों का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित कर रहा है। इसके साथ ही मिट्टी की वजह से उड़ने वाली धूल को रोकने के लिए इन स्थानों पर आने वाले बड़े वाहनों के लिए यहां से निकलने से पहले पहियों की धुलाई भी अनिवार्य की गई है। साथ ही ऐसे सभी स्थानों पर एंटी-स्मॉग गन को भी अनिवार्य रूप से लगाया गया है।

DMRC के अनुसार, वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की उन पहली निर्माण एजेंसियों में से एक थी जिसने एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल अनिवार्य होने से पहले ही शुरू कर दिया था। वर्तमान में, उसके सभी प्रोजेक्ट स्थलों पर लगभग 82 ऐसी मशीनें कार्यरत हैं, और जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या को और भी बढ़ाया जाएगा।

साथ ही उसने बताया कि DMRC ने दीर्घकालिक पर्यावरणीय पहलों की एक श्रृंखला भी शुरू की है। जिसके अंतर्गत घंटाघर और पुल बंगश में मेट्रो के चौथे चरण के भूमिगत स्टेशनों के निर्माण के दौरान, निकाले गए पानी को एक पाइपलाइन के माध्यम से रोशनआरा बाग झील तक पहुंचाते हुए उसका पुनरुद्धार किया गया। साथ ही एजेंसी ने बताया कि यमुना बैंक को गाजियाबाद में वैशाली से जोड़ने वाली उसकी ब्लू लाइन और मेट्रो भवन स्थित DMRC के कॉर्पोरेट मुख्यालय, दोनों को कार्बन न्यूट्रल घोषित किया गया है। एजेंसी ने बताया कि सघन शहरी वृक्षारोपण की मियावाकी पद्धति का उपयोग करते हुए, नजफगढ़ मेट्रो डिपो और मेट्रो निकेतन आवासीय कॉलोनी के पास लगभग 1.2 एकड़ में 12,500 से अधिक पौधे लगाए गए।