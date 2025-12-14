DMRC के नाम एक और उपलब्धि, दिल्ली के इस मेट्रो स्टेशन को मिला राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार
डीएमआरसी ने एक और उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में मेट्रो स्टेशनों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली इकाई के रूप में डीएमआरसी के एक स्टेशन को चुना गया है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक समारोह में प्रदान किया।
दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन पर स्थित ईस्ट विनोद नगर मेट्रो स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (NECA) 2025 में मेट्रो स्टेशनों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली इकाई का पुरस्कार मिला है।एक बयान के अनुसार, यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में प्रदान किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने पुरस्कार ग्रहण किया।
विद्युत मंत्रालय के अधीन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने देशभर के मेट्रो रेल सिस्टमों से प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन करने के बाद इस स्टेशन का चयन किया। बयान में कहा गया है कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों में बिजली की खपत में लगातार कमी और ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए स्टेशन को सम्मानित किया गया है।
डीएमआरसी के अनुसार, ईस्ट विनोद नगर मेट्रो स्टेशन ने नियमित निगरानी और लक्षित संरक्षण उपायों को लागू करके ऊर्जा खपत में कमी की है। इसमें पारंपरिक ट्यूबलाइटों को ऊर्जा-कुशल एलईडी फिक्स्चर से बदलना शामिल है।
निगम ने बताया कि स्टेशन पर 150 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भी लगा है, जो इसकी कुल ऊर्जा जरूरतों का लगभग आधा हिस्सा पूरा करता है। ईस्ट विनोद नगर स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) प्रमाणन के तहत 'प्लैटिनम' रेटिंग प्राप्त हुई है, जो हरित भवन मानकों और स्थिरता मानकों के अनुपालन को दर्शाती है।
डीएमआरसी ने कहा कि यह पुरस्कार सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना में ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के उसके प्रयासों को रेखांकित करता है। इससे पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ शहरी परिवहन में योगदान मिलता है।