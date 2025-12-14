DMRC के नाम एक और उपलब्धि, दिल्ली के इस मेट्रो स्टेशन को मिला राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार

Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDMRC station wins national energy conservation award
संक्षेप:

Dec 14, 2025 03:44 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
डीएमआरसी ने एक और उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में मेट्रो स्टेशनों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली इकाई के रूप में डीएमआरसी के एक स्टेशन को चुना गया है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक समारोह में प्रदान किया।

दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन पर स्थित ईस्ट विनोद नगर मेट्रो स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (NECA) 2025 में मेट्रो स्टेशनों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली इकाई का पुरस्कार मिला है।एक बयान के अनुसार, यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में प्रदान किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने पुरस्कार ग्रहण किया।

विद्युत मंत्रालय के अधीन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने देशभर के मेट्रो रेल सिस्टमों से प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन करने के बाद इस स्टेशन का चयन किया। बयान में कहा गया है कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों में बिजली की खपत में लगातार कमी और ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए स्टेशन को सम्मानित किया गया है।

डीएमआरसी के अनुसार, ईस्ट विनोद नगर मेट्रो स्टेशन ने नियमित निगरानी और लक्षित संरक्षण उपायों को लागू करके ऊर्जा खपत में कमी की है। इसमें पारंपरिक ट्यूबलाइटों को ऊर्जा-कुशल एलईडी फिक्स्चर से बदलना शामिल है।

निगम ने बताया कि स्टेशन पर 150 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भी लगा है, जो इसकी कुल ऊर्जा जरूरतों का लगभग आधा हिस्सा पूरा करता है। ईस्ट विनोद नगर स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) प्रमाणन के तहत 'प्लैटिनम' रेटिंग प्राप्त हुई है, जो हरित भवन मानकों और स्थिरता मानकों के अनुपालन को दर्शाती है।

डीएमआरसी ने कहा कि यह पुरस्कार सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना में ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के उसके प्रयासों को रेखांकित करता है। इससे पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ शहरी परिवहन में योगदान मिलता है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
