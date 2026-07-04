दिल्ली मेट्रो में इन 4 लाइनों पर सुनाई देंगे ये ऑडियो; DMRC का क्या प्लान?
दिल्ली मेट्रो में अब विज्ञापन भी सुनाई दे सकते हैं। DMRC ने रेड, येलो, ब्लू और मैजेंटा लाइनों पर ट्रेनों के अंदर ऑडियो विज्ञापन शुरू करने की योजना बनाई है। DMRC का क्या है प्लान? जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली मेट्रो में यात्रा पड़ावों को लेकर की जाने वाली घोषणाओं के बीच अब विज्ञापन भी सुनाई दे सकते हैं। एक अधिकारी ने बताया कि डीएमआरसी ने अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए रेड, येलो, ब्लू और मैजेंटा लाइनों पर मेट्रो ट्रेनों के अंदर ऑडियो विज्ञापन चलाने की योजना बनाई है। इस कदम का मकसद दिल्ली मेट्रो की टिकट बिक्री से होने वाली कमाई के अलावा आमदनी को बढ़ाने के साथ ही मेट्रो ट्रेनों को एक प्रीमियम विज्ञापन प्लेटफॉर्म के रूप में सामने लाना है।
अधिकारी ने बताया कि इस पहल के जरिए ऑडियो विज्ञापन के मामले में मेट्रो को दुनिया के प्रमुख ट्रांसपोर्ट सिस्टम में शुमार करना है। योजना को आगे बढ़ाने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। इसमें एजेंसियों को रेड (लाइन 1), येलो (लाइन 2), ब्लू (लाइन 3) और मैजेंटा (लाइन 8) कॉरिडोर पर छह-छह ट्रेनों में ऑडियो विज्ञापन स्लॉट हासिल करने के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं।
अधिकारी ने बताया कि दिलशाद गार्डन और रिठाला को जोड़ने वाली रेड लाइन में सबसे अधिक कुल इन्वेंट्री 721 सेकंड है। इसके बाद द्वारका और यमुना बैंक के बीच ब्लू लाइन 634 सेकंड है। येलो लाइन में बिना रुकावट वाली विज्ञापन इन्वेंट्री 596 सेकंड के ऑडियो स्लॉट उपलब्ध हैं। जनकपुरी वेस्ट और बॉटनिकल गार्डन के बीच मैजेंटा लाइन में 300 सेकंड की इन्वेंट्री है।
अधिकारी ने बताया कि विज्ञापन केवल रेगुलर ऑपरेशनल एनाउंसमेंट के बीच के ही चलाए जाएंगे। यात्रियों को अगले स्टेशन और सुरक्षा संबंधी जानकारियों में कमी नहीं रखी जाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए विज्ञापनों के बीच पर्याप्त गैप रखना भी जरूरी होगा। इन पहलकदमियों के साथ ही दिल्ली मेट्रो नेटवर्क अपने इंटरनेशनल तरीकों का पालन करना जारी रखेगी। यात्रा जानकारी में रुकावट डाले बिना बिज्ञापनों का प्रसारण होगा।
विज्ञापनों की साउंड क्वालिटी, वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी को भी मैनेज किया जाएगा। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट पर परीक्षण किया जा चुका है। DMRC की ओर से सबसे पहले दिसंबर 2023 में कश्मीरी गेट और बदरपुर के बीच वायलेट लाइन पर छह ट्रेनों में ऑडियो विज्ञापनों की शुरुआत हुई थी। अब डीएमआरसी इस मॉडल को अपने कई सबसे व्यस्त कॉरिडोर तक बढ़ाना चाहता है।
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लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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