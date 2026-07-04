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दिल्ली मेट्रो में इन 4 लाइनों पर सुनाई देंगे ये ऑडियो; DMRC का क्या प्लान?

Krishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्ली
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दिल्ली मेट्रो में अब विज्ञापन भी सुनाई दे सकते हैं। DMRC ने रेड, येलो, ब्लू और मैजेंटा लाइनों पर ट्रेनों के अंदर ऑडियो विज्ञापन शुरू करने की योजना बनाई है। DMRC का क्या है प्लान? जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…    

दिल्ली मेट्रो में इन 4 लाइनों पर सुनाई देंगे ये ऑडियो; DMRC का क्या प्लान?

दिल्ली मेट्रो में यात्रा पड़ावों को लेकर की जाने वाली घोषणाओं के बीच अब विज्ञापन भी सुनाई दे सकते हैं। एक अधिकारी ने बताया कि डीएमआरसी ने अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए रेड, येलो, ब्लू और मैजेंटा लाइनों पर मेट्रो ट्रेनों के अंदर ऑडियो विज्ञापन चलाने की योजना बनाई है। इस कदम का मकसद दिल्ली मेट्रो की टिकट बिक्री से होने वाली कमाई के अलावा आमदनी को बढ़ाने के साथ ही मेट्रो ट्रेनों को एक प्रीमियम विज्ञापन प्लेटफॉर्म के रूप में सामने लाना है।

अधिकारी ने बताया कि इस पहल के जरिए ऑडियो विज्ञापन के मामले में मेट्रो को दुनिया के प्रमुख ट्रांसपोर्ट सिस्टम में शुमार करना है। योजना को आगे बढ़ाने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। इसमें एजेंसियों को रेड (लाइन 1), येलो (लाइन 2), ब्लू (लाइन 3) और मैजेंटा (लाइन 8) कॉरिडोर पर छह-छह ट्रेनों में ऑडियो विज्ञापन स्लॉट हासिल करने के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं।

अधिकारी ने बताया कि दिलशाद गार्डन और रिठाला को जोड़ने वाली रेड लाइन में सबसे अधिक कुल इन्वेंट्री 721 सेकंड है। इसके बाद द्वारका और यमुना बैंक के बीच ब्लू लाइन 634 सेकंड है। येलो लाइन में बिना रुकावट वाली विज्ञापन इन्वेंट्री 596 सेकंड के ऑडियो स्लॉट उपलब्ध हैं। जनकपुरी वेस्ट और बॉटनिकल गार्डन के बीच मैजेंटा लाइन में 300 सेकंड की इन्वेंट्री है।

अधिकारी ने बताया कि विज्ञापन केवल रेगुलर ऑपरेशनल एनाउंसमेंट के बीच के ही चलाए जाएंगे। यात्रियों को अगले स्टेशन और सुरक्षा संबंधी जानकारियों में कमी नहीं रखी जाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए विज्ञापनों के बीच पर्याप्त गैप रखना भी जरूरी होगा। इन पहलकदमियों के साथ ही दिल्ली मेट्रो नेटवर्क अपने इंटरनेशनल तरीकों का पालन करना जारी रखेगी। यात्रा जानकारी में रुकावट डाले बिना बिज्ञापनों का प्रसारण होगा।

विज्ञापनों की साउंड क्वालिटी, वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी को भी मैनेज किया जाएगा। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट पर परीक्षण किया जा चुका है। DMRC की ओर से सबसे पहले दिसंबर 2023 में कश्मीरी गेट और बदरपुर के बीच वायलेट लाइन पर छह ट्रेनों में ऑडियो विज्ञापनों की शुरुआत हुई थी। अब डीएमआरसी इस मॉडल को अपने कई सबसे व्यस्त कॉरिडोर तक बढ़ाना चाहता है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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