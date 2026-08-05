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दिल्ली में DMRC ने शुरू की हाईड्रोजन बसें, जानिए रूट, किराया और अन्य खासियत

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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DMRC Hydrogen Bus: DMRC ने दिल्ली के सेंट्रल विस्टा इलाके में हाइड्रोजन से चलने वाली शटल बस सेवा शुरू की है। जानिए यह बसें किन स्टॉप पर रुकती हैं। क्या किराया है, क्या सुविधाएं हैं। जानिए हर जरूरी बात। 

दिल्ली में DMRC ने शुरू की हाईड्रोजन बसें, जानिए रूट, किराया और अन्य खासियत
DMRC द्वारा दिल्ली में चलाई जा रही हाईड्रोजन बस

DMRC Hydrogen Bus: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC ने दिल्ली के सेंट्रल विस्टा इलाके में हाइड्रोजन से चलने वाली शटल बस सेवा शुरू की है।’ तो अगर आप इस इलाके में काम करते हैं या यहां आते-जाते हैं तो ये बसें आपके काम आ सकती हैं। इन बसों के रूट, किराया, मिलने वाली सुविधाओं जैसी जरूरी बातें जानिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

सेंट्रल विस्टा के किन इलाकों में चलेगी यह बस?

यह सेवा फिलहाल केवल दिल्ली के सेंट्रल विस्टा इलाके में शुरू की गई है। बसें सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन के बीच चलेंगी। रास्ते में कर्तव्य भवन, विज्ञान भवन, निर्माण भवन, अकबर रोड, बड़ौदा हाउस, नेशनल स्टेडियम, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और इंडिया गेट जैसे प्रमुख सरकारी कार्यालयों और स्थलों को कवर करेंगी।

कब और कितने बजे मिलेगी बस?

हाइड्रोजन शटल बस सेवा केवल ऑफिस वाले दिनों में चलेगी। क्योंकि इसे कामकाजी लोगों को ध्यान में रखते हुए ही शुरू किया गया है। यानी सोमवार से शुक्रवार तक चलेगी। गजेटेड छुट्टियों पर इसकी सेवाएं नहीं मिलेगीं। अब समय की बात करें तो सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और फिर शाम 3:30 बजे से 6:30 बजे तक बसें उपलब्ध रहेंगी। हर 30 मिनट पर एक बस मिलेगी।

डीएमआरसी और इंडियन ऑयल के अधिकारी

किराया कितना होगा और भुगतान कैसे करेंगे?

इस बसों में किराया स्टेज के हिसाब से तय किया गया है। यात्रियों को 10 रुपये या 15 रुपये का टिकट देना होगा। भुगतान नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC), UPI या नकद तीनों माध्यमों से किया जा सकेगा।

हाइड्रोजन बस क्या है और इसकी खासियत क्या है?

अब आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें चल तो रही थीं, फिर इन बसों का क्या काम। या फिर इनमें ऐसा क्या खास बात है जो इतना बड़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। दरअसल, हाईड्रोजन का होना ही इसमें अनोखी बात है, जानिए कैसे।

नई शटल बसें हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती हैं। इस पहल का मकसद प्रदूषण कम करना और स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है। इन्हें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने उपलब्ध कराया है।

प्रत्येक बस में 35 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। बसों में GPS ट्रैकिंग और CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिससे सुरक्षा और रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके।

सेंट्रल विस्टा इंटीग्रेटेड बस का रूट

DMRC बस क्यों चला रही है?

DMRC का मिशन सिर्फ मेट्रो ट्रेन चलाना नहीं, बल्कि यात्रियों को 'लास्ट माइल कनेक्टिविटी' उपलब्ध कराना है। यानी मेट्रो स्टेशन से ऑफिस, सरकारी इमारतों या अन्य प्रमुख स्थानों तक आसानी से पहुंचाने के लिए वह पहले से फीडर बसें चलाती रही है। इसी कड़ी में अब सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के लिए हाइड्रोजन शटल बस सेवा शुरू की गई है।

बस का संचालन कौन करेगा?

इस प्रोजेक्ट में कई एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। DMRC बस ऑपरेशन, कंडक्टर, टिकटिंग और यात्रियों की सहायता की जिम्मेदारी संभालेगी। वहीं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ड्राइवर और हाइड्रोजन ईंधन उपलब्ध कराएगी। यह परियोजना आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से शुरू की गई है।

यह सेवा क्यों है खास?

सरकार का मानना है कि यह पहल दिल्ली में स्वच्छ और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देगी। यदि यह मॉडल सफल रहता है तो भविष्य में देश के अन्य शहरों में भी हाइड्रोजन आधारित सार्वजनिक परिवहन शुरू किया जा सकता है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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