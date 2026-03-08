Hindustan Hindi News
मजलिस पार्क-मौजपुर बदरपुर और दीपाली चौक-मजलिस पार्क रूट पर मेट्रो शुरू, इन इलाकों को फायदा

Mar 08, 2026 04:12 pm IST
दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने रविवार को दोपहर 3 बजे दो नए कॉरिडोर पर रेल सेवाएं शुरू कीं। इनका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ये सेवाएं मजलिस पार्क-मौजपुर बदरपुर और दीपाली चौक-मजलिस पार्क खंडों पर शुरू हुईं।

दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने रविवार को दोपहर 3 बजे दो नए कॉरिडोर पर रेल सेवाएं शुरू कीं। इनका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ये सेवाएं मजलिस पार्क-मौजपुर बदरपुर और दीपाली चौक-मजलिस पार्क खंडों पर शुरू हुईं।

इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से तीन अतिरिक्त मेट्रो लाइनों की आधारशिला भी रखी। इन दो नए खंडों में मजलिस पार्क और मौजपुर बदरपुर के बीच पिंक लाइन का 12.3 किमी का खंड और दीपाली चौक को मजलिस पार्क से जोड़ने वाली मैजेंटा लाइन का 9.9 किमी का खंड शामिल है।

डीएमआरसी के अनुसार, इन गलियारों से बुराड़ी, जगतपुर-वजीराबाद, खजूरी खास, भजनपुरा, यमुना विहार, मधुबन चौक, हैदरपुर बादली मोड़, भलस्वा और मजलिस पार्क सहित कई क्षेत्रों के निवासियों को लाभ होने की उम्मीद है।

एक यात्री विनिका ने कहा कि मैं मधुबन चौक रहती हूं। हमारे घर से मेट्रो स्टेशन की दूरी मात्र 100 मीटर है। मेट्रो शुरू होने से सफर बहुत आसान हो जाएगा और समय व पैसों की भी बचत होगी। वहीं, रजत ने कहा कि मैं हर रोज गुरुग्राम स्थित ऑफिस जाता हूं। पहले मुझे गुरुग्राम जाने के लिए कश्मीरी गेट जाना पड़ता था। अब हैदरपुर/बादली से ही आसानी से सीट भी मिल जाएगी और सफर करने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। कश्मीरी गेट पर पीक आवर्स में भीड़ होने की वजह से कई मेट्रो छोड़नी पड़ती थी।

प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेट्रो परियोजना के चरण V-A के तहत तीन नए कॉरिडोर की आधारशिला भी रखी। इन लाइनों की कुल लंबाई 16.1 किलोमीटर है। प्रस्तावित मार्गों में आर के आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ, एयरोसिटी से इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक शामिल हैं। इन खंडों से नोएडा, दक्षिण दिल्ली और हवाई अड्डे जैसे प्रमुख स्थानों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होने की उम्मीद है।

