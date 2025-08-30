ग्रेटर नोएडा में डीएमआईसी की स्मार्ट इंटीग्रेटेड टाउनशिप में उद्योग लगाना हुआ महंगा, देखें नए रेट

दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की परियोजना के तहत ग्रेटर नोएडा में विकसित की जा रही स्मार्ट इंटीग्रेटेड टाउनशिप में उद्योग लगाना अब महंगा हो गया है। औद्योगिक भूखंडों की आवंटन दर में लगभग 13 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी गई है।

दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की परियोजना के तहत ग्रेटर नोएडा में विकसित की जा रही स्मार्ट इंटीग्रेटेड टाउनशिप में उद्योग लगाना अब महंगा हो गया है। औद्योगिक भूखंडों की आवंटन दर में लगभग 13 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई आवंटन दर 27,000 रुपये प्रति वर्गमीटर हो गई है। इसी के साथ योजना भी शुरू कर दी गई है।

बीते जुलाई माह में हुई इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड (आईआईटीजीएनएल) की बोर्ड बैठक में आवंटन दर में वृद्धि से संबंधित प्रस्ताव को बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद कार्यालय आदेश जारी कर दिया गया है। नई आवंटन दर चालू वित्तीय वर्ष से लागू मानी जाएगी। बता दें कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण औद्योगिक अपनी सभी तरह की संपत्तियों की आवंटन दरों में औसतन पांच फीसदी की बढ़ोतरी पहले ही कर चुका है।

इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप में उद्योग के लिए बड़े आकार के 38 भूखंड हैं, जिनमें से 26 भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं। बाकी बचे भूखंडों का आवंटन अब नई दर पर किया जाएगा। अधिकारी के मुताबिक आवंटन दर 23,900 रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़ाकर 27,000 रुपये कर दी गई है। हालांकि ग्रुप हाउसिंग और व्यावसायिक श्रेणी के भूखंडों की आवंटन दर में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है। इन दो श्रेणी में अब तक एक भी भूखंड आवंटित नहीं किया गया है।

डीएमआईसी के तहत 750 एकड़ में विकसित की जा रही इस इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप में एक ही परिसर में सभी सुविधाएं मिलेंगी। इस टाउनशिप में उद्योगों के लिए 38, व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 7 और ग्रुप हाउसिंग के लिए 4 भूखंड आरक्षित हैं। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अभी औद्योगिक श्रेणी के भूखंडों के आवंटन पर ही जोर है। आवंटन दर में की गई वृद्धि लगभग 13 फीसदी है। नई दर चालू वित्तीय वर्ष से प्रभावी मानी जाएगी। भूखंडों का आवंटन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है। व्यवसायिक भूखंड की आवंटन दर 44,400 और ग्रुप हाउसिंग की आवंटन दर 75,400 रुपये प्रति वर्गमीटर है।

योजना भी शुरू की गई औद्योगिक भूखंडों की आवंटन दर में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद योजना भी शुरू कर दी गई है। डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड द्वारा जारी की गई सूचना के मुताबिक योजना में 1 सितंबर से आवेदन किया जा सकता है। इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है।