दिल्ली पुलिस के नोटिस पर भड़के डीके शिवकुमार, बोले- यह हमारा पैसा है; किसी को भी दे सकते हैं
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा जारी नोटिस को चौंकाने वाला बताया। कहा कि यह स्थिति उनके लिए अप्रत्याशित थी। वह ईडी को सभी जरूरी जानकारी पहले ही दे चुके हैं।
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री ने शनिवार को कहा कि जब ईडी ने आरोपपत्र दाखिल कर दिया है तो पुलिस को अलग से मामला दर्ज करने की कोई जरूरत नहीं है। शिवकुमार ने कहा कि वह इस मामले को अदालत में उठाएंगे और लड़ेंगे।
शिवकुमार ने पत्रकारों से कहा कि यह मेरे लिए बेहद चौंकाने वाला है। मैंने ईडी को सारी जानकारी दे दी है। ईडी ने मेरे भाई और मुझे भी तलब किया है। यह हमारी संस्था है। हम कांग्रेसियों ने भी संस्था का समर्थन किया है। इसमें लुका-छिपी जैसा कुछ नहीं है। सब कुछ साफ है। मुझे नहीं पता कि ईडी द्वारा आरोपपत्र दाखिल करने के बाद पुलिस को मामला दर्ज करने की जरूरत नहीं थी। हम इस मामले को उठाएंगे और अदालत में लड़ेंगे।
डीके शिवकुमार ने नेशनल हेराल्ड मामले की जांच में उत्पीड़न का आरोप लगाया। दावा किया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके समर्थकों को निशाना बनाने के लिए कथित तौर पर भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है।
उन्होंने कहा कि यह उत्पीड़न है। यह हमारा पैसा है। जब हम टैक्स देते हैं तो हम इसे किसी को भी दे सकते हैं। पीएमएलए का मामला पहले ही खत्म हो चुका है। वे पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुके हैं तो वे और क्या कर सकते हैं? सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सभी समर्थकों को परेशान करने के लिए वे भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।
इससे पहले, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को एक नोटिस जारी कर वित्तीय और लेन-देन संबंधी विवरण पेश करने का निर्देश दिया था। 29 नवंबर को जारी इस नोटिस में उन्हें 19 दिसंबर तक ईओडब्ल्यू कार्यालय में मांगे गए दस्तावेज और जानकारी जमा करने को कहा गया है।
इसके अलावा, जांचकर्ताओं ने उनसे व्यक्तिगत जानकारी और कांग्रेस पार्टी से उनके जुड़ाव के बारे में भी पूरा ब्योरा देने को कहा है। नोटिस में लिखा है कि किसके कहने या निर्देश पर आपको या आपकी सहयोगी संस्थाओं को दान के नाम पर भुगतान किए गए? क्या आपको मेसर्स यंग इंडियन को ट्रांसफर की गई रकम के अंतिम उपयोग की जानकारी थी? यदि हां, तो पूरी जानकारी प्रदान करें।
नेशनल हेराल्ड मामला पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक शिकायत से उत्पन्न हुआ था। इसमें कांग्रेस नेताओं और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) से जुड़ी कंपनियों द्वारा धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था।