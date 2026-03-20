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दिल्ली जल बोर्ड पानी की बिलिंग प्रणाली में करने जा रहा बड़ा बदलाव, मंत्री प्रवेश वर्मा ने दी पूरी जानकारी

Mar 20, 2026 12:54 am ISTSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
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जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि जल बोर्ड ने किराड़ी और उसके आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर घरों में सीवर कनेक्शन देने के एक प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है, जिससे लगभग 7.25 लाख निवासियों को लाभ मिलेगा।

दिल्ली जल बोर्ड पानी की बिलिंग प्रणाली में करने जा रहा बड़ा बदलाव, मंत्री प्रवेश वर्मा ने दी पूरी जानकारी

DJB यानी दिल्ली जल बोर्ड आगामी दिनों में अपनी बिलिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली जल बोर्ड उपभोक्ताओं की प्रॉपर्टी को जियो-टैग करके और बिलिंग में अन्य सुधार करके अपनी बिलिंग व्यवस्था को पूरी तरह बदलने जा रहा है। इस बारे में आयोजित डीजेबी की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने उपभोक्ताओं को गलत और भारी-भरकम बिलों से निजात दिलाने के लिए बड़े सुधारों का ऐलान किया। इस बैठक में उन्होंने दिल्ली गेट नाले में गंदे पानी के इन-सीटू ट्रीटमेंट के लिए 71.12 करोड़ रुपए के एक प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी।

बैठक के दौरान सिंह ने कहा, 'पानी की बिलिंग घरों के लिए परेशानी का एक बड़ा सबब बन गई है, इसलिए बोर्ड ने पूरे शहर में घर-घर जाकर e-KYC करने और डिजिटल डेटाबेस को अपडेट करने का एक अभियान चलाने को मंजूरी दे दी है, जिससे लगभग 35 लाख उपभोक्ताओं को लाभ होगा।'

तकनीक की मदद से की जाएगी मीटर रीडिंग

सिंह ने आगे बताया कि DJB ने टेक्नोलॉजी की मदद से मीटर रीडिंग करने की योजना बनाई है, जिसमें फोटो खींचना, सटीकता और जवाबदेही के लिए GPS टैगिंग करना और बिल की डिलीवरी का सबूत लेकर उसे सही तरीके से पहुंचाना शामिल है। जलमंत्री के अनुसार इन सुधारों को लागू करने में लगभग 60 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है।

छह महीने में तैयार होगा वेरिफाइड डिजिटल रिकॉर्ड

आगे उन्होंने कहा कि 'यह सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं है, बल्कि सिस्टम में लोगों का भरोसा फिर से कायम करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। उन्होंने बताया कि छह महीने के अंदर, हर रजिस्टर्ड उपभोक्ता का एक वेरिफाइड डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो जाने की उम्मीद है, जिससे विवाद कम होंगे और सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी।'

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7.25 लाख निवासियों को सीवर कनेक्शन से फायदा

इसके अलावा उन्होंने कहा, 'दिल्ली के लोग अपने पानी के बिल का भुगतान करना चाहते हैं और अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। लेकिन समस्या तब आती है, जब मीटर काम नहीं कर रहा होता है, या जब बिल घरों तक समय पर नहीं पहुंचते हैं और ऐसे में अगर किसी को अचानक बढ़ा हुआ बिल मिल जाता है।' उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश इन कमियों को जमीनी स्तर पर ठीक करते हुए एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो सटीक, पारदर्शी और भरोसेमंद हो।

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साथ ही उन्होंने बताया कि जल बोर्ड ने किराड़ी और उसके आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर घरों में सीवर कनेक्शन देने के एक प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है, जिससे लगभग 7.25 लाख निवासियों को लाभ मिलेगा।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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