दिल्ली के 22 इलाकों में 8 नवंबर तक नहीं आएगा पानी; DJB ने दावे को बताया गलत, साफ की स्थिति
दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों को आश्वस्त करते हुए बताया कि वह दैनिक पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी निवासियों तक सुरक्षित और भरोसेमंद जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उसने इस दौरान नागरिकों से सहयोग करने का अनुरोध भी किया है।
दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने उन खबरों को भ्रामक और गुमराह करने वाला बताया है, जिनमें दावा किया जा रहा है कि 21 अक्तूबर से लेकर 8 नवंबर तक दिल्ली के करीब 22 इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी या इन इलाकों में पानी नहीं आएगा। इस बारे में बोर्ड ने शनिवार सुबह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की और कहा कि इस अवधि के दौरान शहर के कई इलाकों में वाटर सप्लाई बाधित नहीं रहेगी, बल्कि वहां पर गंगा नदी की बजाय यमुना नदी का पानी सप्लाई किया जाएगा, ऐसे में लोगों को पानी के स्वाद या उसमें मौजूद खनिजों में थोड़ा अंतर महसूस हो सकता है। इसके साथ ही बोर्ड ने नागरिकों से सहयोग करने का अनुरोध भी किया।
इस बारे में जारी प्रेस नोट में दिल्ली जल बोर्ड ने अपना पक्ष रखते हुए लोगों से भ्रामक खबरों से सावधान रहने और उन पर ध्यान नहीं देने की अपील करते हुए बताया कि, 'पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली के कुछ हिस्सों और NDMC क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पीने के पानी के स्वाद या उसमें मौजूद खनिजों (मिनरल्स) में थोड़ा बदलाव महसूस हो सकता है।' हालांकि बोर्ड ने यह भी साफ किया कि 'आपूर्ति किया जाने वाला पानी पूरी तरह से ट्रीटेड (उपचारित) और टेस्टेड (परीक्षित) रहेगा, साथ ही यह पीने के पानी के सुरक्षा मानकों के अनुरूप भी होगा।'
बोर्ड ने लोगों से की सहयोग करने की अपील
पोस्ट के अंत में DJB ने नागरिकों को आश्वस्त करते हुए बताया कि वह सुरक्षित और भरोसेमंद जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उसने इस दौरान नागरिकों से सहयोग करने का अनुरोध भी किया है।
गंगा नदी की बजाय पीने को मिलेगा यमुना का पानी
इससे पहले शुक्रवार की रात को सोशल मीडिया पर 'महत्वपूर्ण सूचना' बताते हुए शेयर की अपनी पोस्ट में दिल्ली जल बोर्ड ने कहा था, 'उत्तर प्रदेश सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा ऊपरी गंगा नहर (अपर गंगा कैनाल) में वार्षिक रखरखाव (एनुअल मेंटेनेंस) किया जा रहा है और इस वजह से 20-21 अक्टूबर 2026 की मध्यरात्रि से 8-9 नवंबर 2026 की मध्यरात्रि तक सोनिया विहार WTP (जल शोधन संयंत्र) और भागीरथी WTP को कच्चे पानी के रूप में गंगा जल नहीं मिलेगा। इस दौरान DJB ने अस्थायी रूप से यमुना नदी से कच्चा पानी लेकर दोनों WTPs तक पहुंचाने की वैकल्पिक व्यवस्था की है।
बोर्ड ने जताई एक बात की आशंका, फर्क होगा महसूस
दिल्ली जल बोर्ड ने आगे बताया था कि 'ऐसे में पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली के कुछ हिस्सों के अलावा NDMC क्षेत्र के निवासियों को पीने के पानी के स्वाद या उसमें मौजूद खनिजों में थोड़ा बदलाव लग सकता है और यह स्थिति केवल कच्चे पानी के स्रोत के गंगा नदी से बदलकर यमुना नदी हो जाने के कारण होगी।'
बोर्ड बोला- पानी की गुणवत्ता पर नहीं है कोई असर
इसके बाद बोर्ड ने इन इलाकों में रहने वाले लोगों को आश्वस्त करते हुए बताया था कि 'हालांकि इससे आपूर्ति किए जाने वाले पानी की सुरक्षा या गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ता है। हमारे ट्रीटमेंट प्लांट में तैयार किया गया पानी पूरी तरह से ट्रीटेड और टेस्टेड होता है। साथ ही यह पीने के पानी के लिए निर्धारित सभी सुरक्षा मानकों को पूरा करता है और सामान्य आपूर्ति कार्यक्रम के अनुसार ही उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे में जनता से अनुरोध है कि इस अवधि के दौरान सहयोग करें।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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