जनकपुरी हादसाः 2 ठेकेदारों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट, तीसरे आरोपी की न्यायिक हिरासत बढ़ी
दिल्ली के जनकपुरी इलाके में डीजेबी के गड्ढे में गिरने से हुई बाइक सवार की मौत के मामले में पुलिस का ऐक्शन जारी है। दो ठेकेदारों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, जबकि उप ठेकेदार की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। इस मामले में गिरफ्तार एक मजदूर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
दिल्ली पुलिस ने सोमवार को बताया कि जनकपुरी इलाके में खुले में बने डीजेबी के गड्ढे में गिरने से 25 साल के बाइक सवार की मौत के मामले में दो ठेकेदारों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं। पुलिस ने तीसरे आरोपी की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी है और एक मजदूर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मजदूर पर समय पर अधिकारियों को घटना की सूचना नहीं देने का आरोप है।
घटनास्थल पर मौजूद था मजदूर
अधिकारी ने बताया कि ठेकेदार भाइयों हिमांशु गुप्ता और कविश गुप्ता के खिलाफ वारंट जारी किए गए हैं। अधिकारी ने यह भी बताया कि उप ठेकेदार राजेश कुमार प्रजापति की पुलिस हिरासत एक दिन के लिए बढ़ा दी गई है। मजदूर योगेश कथित तौर पर उस समय घटनास्थल पर मौजूद था जब बाइक सवार गड्ढे में गिरा। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
पीड़ित के परिवार को भी गुमराह किया
शुक्रवार तड़के जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) द्वारा सीवर के काम के लिए खोदे गए लगभग 15 फुट गहरे गड्ढे में निजी बैंक के कर्मचारी कमल ध्यानी गिर गए। पुलिस ने पहले बताया था कि योगेश को एक सुरक्षा गार्ड द्वारा सतर्क किए जाने के बाद घटना की जानकारी मिली, लेकिन उसने अधिकारियों को सूचित नहीं किया और इसके बजाय प्रजापति को फोन किया। आरोप है कि उसने रात में पीड़ित के परिवार को भी गुमराह किया जब वे उसे ढूंढने आए थे।
ठेकेदारों की तलाश जारी
प्रजापति को घटना की सूचना मिलने से घंटों पहले ही गिरने की जानकारी होने के बावजूद पुलिस या आपातकालीन एजेंसियों को सूचित नहीं करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। योगेश को बाद में उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किया गया। जनकपुरी थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) के तहत आरोपियों और डीजेबी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि जिन ठेकेदारों के खिलाफ गैर इरादतन चेतावनी जारी की गई है, उन्हें ढूंढने के प्रयास जारी हैं।
औंधे मुंह पड़ा मिला था बाइकर
पुलिस सूत्रों के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया कि मौत का कारण चोट के कारण सांस रुकने से हुआ था। किसी कठोर और भारी वस्तु के प्रभाव से छाती पर दबाव पड़ने और साथ ही पीड़ित के गड्ढे में गिरने के बाद मिट्टी से मुंह और नाक के अवरुद्ध होने के कारण हुआ था।
सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि रिपोर्ट में दर्ज है कि पीड़ित व्यक्ति गड्ढे के अंदर औंधे मुंह पड़ा मिला था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फिलहाल मौत का कारण आकस्मिक प्रतीत हो रहा है। हालांकि, आगे की जांच के बाद ही मौत का सही समय पता चलेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सीने पर दबाव किसी भारी वाहन के शरीर पर गिरने से हो सकता है, जबकि दाहिनी जांघ पर जलने के निशान बाइक के साइलेंसर के कारण हुए थे।
