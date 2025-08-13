DJB okays decentralised sewage treatment plant projects to reduce pollution in Yamuna यमुना को स्वच्छ रखने की दिशा में DJB का बड़ा कदम, कुल 600 करोड़ की लागत वाले कामों को दी मंजूरी, Ncr Hindi News - Hindustan
DJB okays decentralised sewage treatment plant projects to reduce pollution in Yamuna

यमुना को स्वच्छ रखने की दिशा में DJB का बड़ा कदम, कुल 600 करोड़ की लागत वाले कामों को दी मंजूरी

वर्तमान स्थिति में डीजेबी शहर से निकलने वाले पूरे सीवेज का उपचार करने में असमर्थ है। इसलिए, अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए उसके द्वारा कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का विस्तार किया जा रहा है और नए डीएसटीपी को मंजूरी दी जा रही है।

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्लीWed, 13 Aug 2025 11:47 PM
यमुना नदी में प्रदूषण के स्तर को कम करते हुए उसके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में दिल्ली जल बोर्ड ने एक बड़ा कदम उठाया है और इसके तहत शहर में 11 विकेन्द्रीकृत (डिसेंट्रलाइज्ड) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए 600 करोड़ रुपए से ज्यादा के कोष को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बोर्ड ने जिंदपुर क्षेत्र में 250 करोड़ रुपए की लागत से 15 मिलियन गैलन प्रतिदिन क्षमता वाले सीवेज उपचार संयंत्र के निर्माण को भी मंजूरी दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर में जिन 11 जगहों पर नए एसटीपी बनने हैं, उनमें नजफगढ़ जल निकासी क्षेत्र में कैर, कंगनहेरी, ककरोला और दिचाओं कलां क्षेत्रों में सीवेज पंपिंग स्टेशनों के साथ-साथ डीएसटीपी का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना पर कुल 283.67 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें निर्माण के अलावा 15 वर्षों के संचालन और रखरखाव की लागत भी इसमें शामिल है। साथ ही इसी क्षेत्र में गालिबपुर, सारनपुर और शिकारपुर जैसे कुछ और क्षेत्र भी हैं, जहां डीजेबी ने 157.90 करोड़ रुपए की लागत से डीएसटीपी के निर्माण को मंजूरी दी है।

इन स्थानों के अलावा हसनपुर, जाफरपुर, काजीपुर और खेड़ा डाबर क्षेत्रों में 188.20 करोड़ रुपए की लागत से चार DSTP का निर्माण किया जाएगा, साथ ही एक सीवेज पंपिंग स्टेशन भी बनाया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, पारम्परिक सीवेज उपचार संयंत्रों के लिए बड़ी जगह और निवेश की आवश्यकता होती है, हालांकि विकेन्द्रीकृत एसटीपी के लिए यह शर्त नहीं होती, ऐसे में नालों और अन्य क्षेत्रों में जहां सीवेज बुनियादी ढांचे की कमी है, वहां ये एसटीपी स्थापित किए जाएंगे।

दिल्ली जल बोर्ड के पास फिलहाल 37 एसटीपी हैं, जिनका संचालन और रखरखाव मुख्यतः निजी कंपनियों द्वारा किया जाता है, और सरकार उन्हें उनके अनुबंध के अनुसार भुगतान करती है। बता दें कि वर्तमान स्थिति में दिल्ली जल बोर्ड शहर से निकलने वाले पूरे सीवेज का उपचार करने में असमर्थ है। इसलिए, अपनी समग्र सीवेज उपचार क्षमता बढ़ाने के लिए उसके द्वारा कई सीवेज उपचार संयंत्रों का विस्तार किया जा रहा है और नए डीएसटीपी को मंजूरी दी जा रही है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना नदी को साफ करने के अपने प्रयासों के अंतर्गत इस साल मई में शहर भर में 27 विकेन्द्रीकृत सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित करने को मंजूरी दी थी। डीजेबी अधिकारियों के अनुसार, ये परियोजनाएं बाहरी दिल्ली के नजफगढ़, छतरपुर, मटियाला, बिजवासन, मुंडका और नरेला जैसे इलाकों में रहने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करेंगी।