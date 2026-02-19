Hindustan Hindi News
दिल्ली के तीन इलाकों में आज गुरुवार को रहेगा जलसंकट, DJB ने जारी किया वाटर अलर्ट

Feb 19, 2026 03:50 pm IST
विभाग का कहना है कि हमारे द्वारा रिपेयरिंग के काम को जल्द से जल्द पूरा करते हुए पानी की सामान्य आपूर्ति बहाल करने की कोशिश लगातार जारी हैं। विभाग ने तब तक प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों से अपील की है कि वे पहले से पर्याप्त मात्रा में पानी जमा करके रखें।

दिल्ली के तीन इलाकों में आज गुरुवार को रहेगा जलसंकट, DJB ने जारी किया वाटर अलर्ट

दिल्ली के दक्षिणी इलाके में रहने वाले लोगों के लिए गुरुवार का दिन थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि इस इलाके में रहने वाले लोगों को आज शाम जल संकट का सामना करना पड़ेगा। इस बारे में एक प्रेस नोट जारी करते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने बताया कि पुष्प भवन स्थित CNG स्टेशन के पास मौजूद मुख्य पाइप लाइन में लीकेज की जानकारी मिली है, जिसके बाद पानी की बर्बादी को रोकने के लिए यहां युद्धस्तर पर लीकेज को ठीक करने का काम चल रहा है। DJB ने बताया कि ऐसे में इस मरम्मत के काम के कारण आज कई इलाकों में पानी की आपूर्ति या तो ठप रह सकती है, या फिर वहां कम दबाव से पानी आएगा।

इन इलाकों में 19 फरवरी को प्रभावित रहेगी जल आपूर्ति

(1) मदनगीर

(2) दक्षिणपुरी

(3) DDA फ्लैट्स

Water alert for Delhi on 19th February
इस दौरान प्रभावित इलाकों में रहने वाली जनता को होने वाली असुविधा को लेकर DJB ने गहरा खेद जताया है। साथ ही कहा है कि विभाग द्वारा रिपेयरिंग के काम को जल्द से जल्द पूरा करते हुए पानी की सामान्य आपूर्ति बहाल करने की कोशिश लगातार जारी हैं, और तब तक के लिए विभाग ने प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों से अपील की है कि वे पहले से पर्याप्त मात्रा में पानी जमा करके रखें। साथ ही जल आपूर्ति सामान्य होने तक पानी का इस्तेमाल समझदारी व संयम से करें। साथ ही विभाग ने किसी भी आपात स्थिति में वॉटर इमरजेंसी नंबर 1916 पर संपर्क करने के लिए कहा है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

