दिवाली-छठ पर घर जाना है? दिल्ली से बिहार के लिए चलेंगी ये स्पेशल ट्रेनें, देखिए पूरी लिस्ट
दिवाली और छठ के लिए बिहार जाने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने नई दिल्ली, दिल्ली और आनंद विहार से बिहार के प्रमुख शहरों के लिए 10 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं, जो 20 सितंबर से 2 दिसंबर तक चलेंगी।
दिवाली और छठ का त्योहारी मौसम नजदीक है और बिहार के लोग अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बार रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए खास इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली, दिल्ली और आनंद विहार से बिहार के लिए 10 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, जो आपके त्योहार को और भी खास बनाएंगी। साथ ही बिहार जाने वाली स्पेशल बसों की व्यवस्था भी आपको घर पहुंचने में मदद करेगी।
रेलवे का त्योहारी तोहफा, 10 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें
भारतीय रेलवे ने बिहार-झारखंड के प्रमुख शहरों जैसे दरभंगा, मानसी, धनबाद, भागलपुर, सीतामढ़ी, जोगबनी, जयनगर, और राजगीर के लिए विशेष ट्रेनों की शुरुआत की है। ये ट्रेनें 20 सितंबर से 2 दिसंबर 2025 तक चलेंगी, ताकि आप बिना परेशानी के अपने परिवार के साथ त्योहार मना सकें। ट्रेनों की लिस्ट यहां देखिए...
- नई दिल्ली-दरभंगा फेस्टिवल स्पेशल (04450/04449)
संचालन अवधि: 29 सितंबर से 30 नवंबर (नई दिल्ली से), 30 सितंबर से 1 दिसंबर (दरभंगा से)
समय: नई दिल्ली से दोपहर 3:10 बजे, दरभंगा से शाम 6:15 बजे
रूट: समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, गोरखपुर, ऐशबाग
- नई दिल्ली-मानसी फेस्टिवल स्पेशल (04454/04453)
संचालन अवधि: 29 सितंबर से 30 नवंबर (नई दिल्ली से), 1 अक्टूबर से 2 दिसंबर (मानसी से)
समय: नई दिल्ली से रात 8:00 बजे, मानसी से तड़के 1:10 बजे
रूट: खगड़िया, बरौनी, शाहपुर पटोरी, हाजीपुर, गोरखपुर
- नई दिल्ली-धनबाद फेस्टिवल स्पेशल (04456/04455)
संचालन अवधि: 20 सितंबर से 30 नवंबर (नई दिल्ली से), 22 सितंबर से 2 दिसंबर (धनबाद से)
समय: नई दिल्ली से रात 10:40 बजे, धनबाद से तड़के 4:00 बजे
रूट: गोमो, कोडरमा, गया, डीडीयू, वाराणसी
- आनंद विहार-भागलपुर फेस्टिवल स्पेशल (04458/04457)
संचालन अवधि: 20 सितंबर से 30 नवंबर (आनंद विहार से), 21 सितंबर से 1 दिसंबर (भागलपुर से)
समय: आनंद विहार से दोपहर 1:40 बजे, भागलपुर से शाम 6:00 बजे
रूट: किउल, मोकामा, पटना, डीडीयू, प्रयागराज
- दिल्ली-भागलपुर फेस्टिवल स्पेशल (04064/04063)
संचालन अवधि: 23 सितंबर से 25 नवंबर (मंगलवार, दिल्ली से), 24 सितंबर से 26 नवंबर (बुधवार, भागलपुर से)
समय: दिल्ली से सुबह 11:00 बजे, भागलपुर से दोपहर 1:40 बजे
रूट: किउल, नवादा, गया, सासाराम, डीडीयू
- आनंद विहार-सीतामढ़ी फेस्टिवल स्पेशल (04016/04015)
संचालन अवधि: 29 सितंबर से 30 नवंबर (आनंद विहार से), 30 सितंबर से 1 दिसंबर (सीतामढ़ी से)
समय: आनंद विहार से दोपहर 3:30 बजे, सीतामढ़ी से शाम 4:30 बजे
रूट: रक्सौल, नरकटियागंज, बगहा, गोरखपुर, लखनऊ
- दिल्ली-सीतामढ़ी फेस्टिवल स्पेशल (04010/04009)
संचालन अवधि: 2 अक्टूबर से 27 नवंबर (गुरुवार, दिल्ली से), 3 अक्टूबर से 28 नवंबर (शुक्रवार, सीतामढ़ी से)
समय: दिल्ली से रात 11:05 बजे, सीतामढ़ी से रात 11:55 बजे
रूट: रक्सौल, नरकटियागंज, बगहा, गोरखपुर
- आनंद विहार-जोगबनी फेस्टिवल स्पेशल (04008/04007)
संचालन अवधि: 20 सितंबर से 29 नवंबर (शनिवार, आनंद विहार से), 21 सितंबर से 30 नवंबर (रविवार, जोगबनी से)
समय: आनंद विहार से सुबह 8:30 बजे, जोगबनी से शाम 6:30 बजे
रूट: पूर्णिया, कटिहार, मानसी, खगड़िया, बरौनी, वाराणसी
- आनंद विहार-जयनगर सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल (04060/04059)
संचालन अवधि: 25 सितंबर से 27 नवंबर (गुरुवार, आनंद विहार से), 26 सितंबर से 28 नवंबर (शुक्रवार, जयनगर से)
समय: आनंद विहार से सुबह 9:00 बजे, जयनगर से सुबह 10:00 बजे
रूट: दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी, मोकामा, पटना
- आनंद विहार-राजगीर सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल (04070/04069)
संचालन अवधि: 26 सितंबर से 28 नवंबर (शुक्रवार, दोनों दिशाओं में)
समय: आनंद विहार से तड़के 12:20 बजे, राजगीर से रात 11:30 बजे
रूट: बिहार शरीफ, बख्तियारपुर, पटना, डीडीयू, प्रयागराज
बसों से भी सुगम होगी यात्रा
रेलवे के साथ-साथ बिहार सरकार और निजी परिवहन कंपनियों ने भी त्योहारी सीजन में स्पेशल बसों की व्यवस्था की है। दिल्ली के आनंद विहार, कश्मीरी गेट और सराय काले खां बस अड्डों से पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, और गया के लिए रोजाना दर्जनों वातानुकूलित और स्लीपर बसें चल रही हैं। ये बसें रात और दिन दोनों समय उपलब्ध हैं और ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। बिहार राज्य परिवहन निगम ने अतिरिक्त बसें चलाने का ऐलान किया है, ताकि रेलवे में टिकट न मिलने की स्थिति में यात्री आसानी से घर पहुंच सकें।