दिल्ली में आज फिर मनाई जाएगी 'दीवाली'! जानिए क्यों दीयों से जगमग होगी राजधानी

बुधवार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण समिति द्वारा दीपावली को अपनी प्रतिष्ठित सूची में शामिल करने की आधिकारिक घोषणा होने वाली है, जिसकी खुशी में दिल्ली सरकार राजधानी के दिल्ली हाट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की उपस्थिति में भव्य उत्सव मनाएगी।

Dec 10, 2025 11:42 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में आज एक बार फिर से दीवाली मनाई जाएगी। इसकी वजह भी बेहद खास है। दरअसल दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल करने का ऐलान बुधवार को होने वाला है। इस खुशी में दिल्ली सरकार राजधानी में बड़े स्तर पर उत्सव मनाने जा रही है, जिसमें सबसे धमाकेदार कार्यक्रम दिल्ली हाट में होगा।

यूनेस्को का बड़ा फैसला

कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्र ने बताया कि बुधवार को यूनेस्को की अंतर-सरकारी समिति दीपावली को आधिकारिक रूप से अपनी प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा करेगी। जैसे ही यह फैसला आएगा, दिल्ली में दीवाली जैसा माहौल बन जाएगा।

लाल किले में पहली बार भारत में हो रहा सत्र

यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण समिति का 20वां सत्र पहली बार भारत में आयोजित हो रहा है। 8 दिसंबर से शुरू यह सत्र लाल किले में चल रहा है और 13 दिसंबर को समाप्त होगा। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स यहीं बैठकर दीपावली पर अंतिम मुहर लगा रहे हैं।

दिल्ली हाट में होगा भव्य आयोजन

बुधवार शाम दिल्ली हाट को दीवाली की थीम पर सजाया जाएगा। रंग-बिरंगी रोशनी, दीये, झालरें और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर चलेगा। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपनी पूरी कैबिनेट के साथ मौजूद रहेंगी।

भारत को मिलेगा 16वां यूनेस्को सम्मान

दीपावली के शामिल होने के बाद भारत के पास यूनेस्को की इस प्रतिष्ठित सूची में 16 धरोहरें हो जाएंगी। अभी तक कुंभ मेला, दुर्गा पूजा, गरबा, योग, वेद मंत्रोच्चार और रामलीला जैसे नाम इस सूची में शामिल हैं।

