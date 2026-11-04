फरीदाबाद में 80 परिवारों की दिवाली होगी खास, धनतेरस पर सौंपी जाएंगी फ्लैटों की चाबियां
फरीदाबाद में 80 परिवारों की दीवाली इस बार खास होगी। इन परिवारों को उनके फ्लैटों की चाबियां सौंपी जाएंगी। इसके लिए बिल्डरों और खरीदारों के बीच जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। इनमें से कुछ परिवारों को उपहार भी दिए जाएंगे। इसमें सोने की अंगूठी, वॉशिंग मशीन और गिफ्ट वाउचर जैसे उपहार शामिल हैं।
दिवाली के त्योहार ने स्मार्ट सिटी के रियल एस्टेट कारोबार में भी चमक ला दी है। लोग अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए संपत्ति में निवेश कर रहे हैं। धनतेरस पर 80 से अधिक निवेशकों को उनके नए फ्लैट की चाबी सौंपने की तैयारी है। त्योहारी सीजन में जिले में करीब 100 करोड़ रुपये के रियल एस्टेट कारोबार की उम्मीद जताई जा रही है। फ्लैट की चाबी पाने वाले परिवारों के लिए इस बार दीवाली खास होगी, क्योंकि वे अपने नए घर में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे।
ग्रेटर फरीदाबाद इन दिनों घर खरीदने वालों की पहली पसंद बना हुआ है। यहां विभिन्न बिल्डरों की ओर से जगह-जगह स्टॉल लगाए गए हैं। इन स्टॉल पर पहुंचकर लोग दो बीएचके, तीन बीएचके फ्लैट और प्लॉट की कीमतों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। खरीदार अपनी आर्थिक क्षमता और बजट के अनुसार बिल्डरों से कोटेशन बनवा रहे हैं। कई लोग मौके पर ही बुकिंग भी करा रहे हैं। ऐसे खरीदारों को अगले साल दीपावली तक अपना नया आशियाना मिलने की उम्मीद है।
त्योहारी सीजन में जिले के 80 से अधिक निवेशकों को फ्लैट का कब्जा सौंपने की तैयारी है। इनमें अधिकतर लोग धनतेरस के दिन यानी छह नवंबर को अपने नए घर की चाबी लेना चाहते हैं। इसके लिए बिल्डरों और खरीदारों के बीच जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। कई परिवारों ने नए घर में प्रवेश और पूजा-पाठ की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं।
2 और 3 बीएचके फ्लैट के लिए बढ़ी पूछताछ
ग्रेटर फरीदाबाद में दो और तीन बीएचके फ्लैट की मांग को लेकर खरीदार बिल्डरों से लगातार संपर्क कर रहे हैं। इसके अलावा प्लॉट खरीदने में भी लोग दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बिल्डरों के स्टॉल पर पहुंचने वाले लोग फ्लैट के आकार, कीमत, सुविधाओं, पार्किंग और कब्जा मिलने की समयसीमा के बारे में जानकारी ले रहे हैं। फरीदाबाद एस्टेट एजेंसी वेलफेयरके महासचिव गुरमीत सिंह देओल ने बताया कि दीवाली पर बिल्डरों द्वारा आकर्षक छूट दी जाती है। इसके अलावा दीवाली खुशियों का त्योहार है।इसके चलते अधिक संख्या में प्लॉट और फ्लैट बुक कराते हैं और उनका पजेशन लेते हैं।
लोगों को चाबी के साथ उपहार भी मिलेंगे
दिवाली के मौके पर खरीदारों को आकर्षित करने के लिए बिल्डरों ने विशेष ऑफर भी तैयार किए हैं। जिन निवेशकों को फ्लैट की चाबी सौंपी जाएगी, उनमें से कुछ को उपहार भी दिए जाएंगे। इसमें सोने की अंगूठी, वॉशिंग मशीन और गिफ्ट वाउचर जैसे उपहार शामिल हैं। बिल्डरों का प्रयास है कि परिवारों को अतिरिक्त खुशी दी जाए। नई बुकिंग कराने वाले ग्राहकों को भी विभिन्न परियोजनाओं और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देकर निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
बुकिंग कराने वालों का सपना अगले साल पूरा होगा
जो लोग इस बार फ्लैट या प्लॉट की बुकिंग करा रहे हैं, उन्हें अगले साल दीपावली तक अपने नए आशियाने का सपना पूरा होने की उम्मीद है। वहीं, रेडी टू मूव फ्लैट खरीदने वालों के लिए त्योहार पर ही घर में प्रवेश करने का अवसर है। रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि दीपावली के दौरान खरीदारी और बुकिंग का यह रुझान जिले के मंद पड़े प्रॉपर्टी बाजार को गति देगा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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