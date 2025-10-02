नोएडा वालों के लिए अच्छी खबर! दिवाली पर एकस्ट्रा फेरे लगाएंगी 305 बसें, कहां तक जाएंगी?

दीपावली के दौरान यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा डिपो की 305 बसें 16 अक्तूबर से एक हजार से अधिक अतिरिक्त फेरे लगाएंगी, जिसके तहत लखनऊ के लिए बस सेवा बढ़ाई जाएगी।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा डिपो से 16 अक्तूबर से दीपावली के लिए बसें अतिरिक्त फेरे लगाएंगी। अभी तक की योजना के अनुसार 305 बसें एक हजार से अधिक फेरे लगाएंगी। त्यौहार के दौरान लखनऊ के लिए बस की संख्या बढ़ायी जाएगी। भीड़ में सीट की मारामारी से बचने के लिए लोग ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा डिपो में 305 बसें हैं। इनमें नोएडा डिपो की 188 बसें हैं। सभी साधारण और सीएनजी से चलने वाली बसें हैं। दोनों डिपो से तमाम शहरों के लिए बसें चलती हैं। इसमें आगरा, मथुरा, एटा, कासगंज, बंदायू, सहारनपुर, लखनऊ, बरेली, कालागढ़, हरिद्वार, बिजनौर, हल्द्वानी, कोटद्वार, देहरादून, नजीबाबाद, मेरठ समेत अन्य शहरों के लिए बस सेवा शामिल है।

डिपो की अपनी वातानुकूलित बसें नहीं हैं। हालांकि अन्य डिपो की वातानुकूलित बसें नोएडा डिपो होकर निकलती हैं। इसमें गोरखपुर, लखनऊ, आगरा, मथुरा और कुछ अन्य शहरों की बसें शामिल हैं।

डिपो अधिकारियों के अनुसार दीपावली से करीब एक हफ्ते मुख्यालय की ओर से चालक, परिचालकों और कार्यशाला के कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन राशि योजना जारी होगी। हालांकि अभी तक की संभावित योजना के अनुसार 16 अक्तूबर से बसें अतिरिक्त फेरे लगाएंगी।

चालक-परिचालकों की छुट्टी निरस्त रहेगी त्यौहारों के दौरान दोनों डिपो के चालक और परिचालकों की छुट्टी निरस्त रहेगी। इसके अलावा कार्यशाला के कर्मचारियों की छुट्टी भी निरस्त रहेगी। यात्रियों को बसों की दिक्कत न हो, इसके लिए हर साल त्यौहारों पर यह निर्णय लागू किया जाता है। छुट्टी सिर्फ आपातकालीन स्थिति में ही दी जाएगी।