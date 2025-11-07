Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsdiwali gift delivery boy 1000 rupees bought lcd tv emotional story
दीवाली का वो 1000 रुपये वाला गिफ्ट, डिलीवरी बॉय का सपना हो गया पूरा, दिल छू जाएगी ये कहानी!

संक्षेप: दीवाली पर एक रेडिट यूजर ने डिलीवरी बॉय को 1000 रुपये का गिफ्ट दिया, जिससे उसने अपना पुराना सपना पूरा करते हुए परिवार के लिए एक LCD टीवी खरीदा और दिल छू लेने वाला रिप्लाई इंटरनेट पर वायरल हो गया, जिसे लोग 'रियल दीवाली स्पिरिट' बता रहे हैं।

Fri, 7 Nov 2025 01:58 PMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दीवाली की रौनक में जहां हर कोई पटाखे और मिठाइयों में डूबा होता है, वहीं एक छोटी सी घटना ने इंटरनेट को इमोशनल कर दिया। एक रेडिट यूजर ने लोकल डिलीवरी बॉय को महज 1000 रुपये का गिफ्ट दिया और बदले में मिला ऐसा दिल छू लेने वाला रिप्लाई कि पोस्ट वायरल हो गई।

वो फोन कॉल जो बन गया सरप्राइज

दीवाली से एक दिन पहले डिलीवरी बॉय का फोन आया। उसने मजाक में कहा, "सर, इस बार दीवाली गिफ्ट मिलेगा ना?" व्यक्ति हंसा और तुरंत 1000 रुपये UPI कर दिए। मैसेज किया – "हैप्पी दीवाली, अपने बच्चों के लिए कुछ ले लेना।" यूजर को लगा शायद ये पैसे पार्टी में उड़ जाएंगे, लेकिन असल कहानी तो अब शुरू हुई।

msg

LCD टीवी का सपना किया पूरा

डिलीवरी बॉय का कुछ देर बाद मैसेज आया, "थैंक यू भाई जी! जो आपने आज गिफ्ट दिया, उससे मैं अपने घर के लिए LCD लेकर जा रहा हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद!" साथ में टीवी की फोटो और EMI की डिटेल्स। डिलीवरी बॉय ने बताया कि ये उसका पुराना सपना था, परिवार के लिए कुछ खास करना चाहता था। यह देखकर यूजर भावुक रह गया। यूजर ने लिखा, "मेरे लिए तो ये छोटी रकम थी, लेकिन किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला गई।"

delhi men

इमोशनल रिप्लाई जो वायरल हो गया

डिलीवरी बॉय का अगला मैसेज: "भाई, अगर आप न होते तो मेरा सपना कैसे पूरा होता? थैंक यू कहूं तो कैसे कहूं?" यूजर ने पोस्ट में लिखा, "भगवान का शुक्र है कि मुझे किसी की लाइफ में खुशी का पल बनाने का मौका मिला।" रेडिट पर हजारों लाइक्स, कमेंट्स में लोग बोले – "नॉट ऑल सुपरहीरोज वियर केप!" कोई कह रहा "पोस्ट ऑफ द डे", तो कोई "रियल दीवाली स्पिरिट!"

पोस्ट करने वाले शख्स ने अपडेट दिया कि अब हर महीने इसी डिलीवरी बॉय को 500 रुपये एक्स्ट्रा टिप देंगे। लिखा, "अगर थोड़ी सी मदद से किसी का जीवन बेहतर हो सकता है, तो क्यों नहीं?"

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
