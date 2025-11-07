दीवाली का वो 1000 रुपये वाला गिफ्ट, डिलीवरी बॉय का सपना हो गया पूरा, दिल छू जाएगी ये कहानी!

संक्षेप: दीवाली पर एक रेडिट यूजर ने डिलीवरी बॉय को 1000 रुपये का गिफ्ट दिया, जिससे उसने अपना पुराना सपना पूरा करते हुए परिवार के लिए एक LCD टीवी खरीदा और दिल छू लेने वाला रिप्लाई इंटरनेट पर वायरल हो गया, जिसे लोग 'रियल दीवाली स्पिरिट' बता रहे हैं।

दीवाली की रौनक में जहां हर कोई पटाखे और मिठाइयों में डूबा होता है, वहीं एक छोटी सी घटना ने इंटरनेट को इमोशनल कर दिया। एक रेडिट यूजर ने लोकल डिलीवरी बॉय को महज 1000 रुपये का गिफ्ट दिया और बदले में मिला ऐसा दिल छू लेने वाला रिप्लाई कि पोस्ट वायरल हो गई।

वो फोन कॉल जो बन गया सरप्राइज दीवाली से एक दिन पहले डिलीवरी बॉय का फोन आया। उसने मजाक में कहा, "सर, इस बार दीवाली गिफ्ट मिलेगा ना?" व्यक्ति हंसा और तुरंत 1000 रुपये UPI कर दिए। मैसेज किया – "हैप्पी दीवाली, अपने बच्चों के लिए कुछ ले लेना।" यूजर को लगा शायद ये पैसे पार्टी में उड़ जाएंगे, लेकिन असल कहानी तो अब शुरू हुई।

LCD टीवी का सपना किया पूरा डिलीवरी बॉय का कुछ देर बाद मैसेज आया, "थैंक यू भाई जी! जो आपने आज गिफ्ट दिया, उससे मैं अपने घर के लिए LCD लेकर जा रहा हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद!" साथ में टीवी की फोटो और EMI की डिटेल्स। डिलीवरी बॉय ने बताया कि ये उसका पुराना सपना था, परिवार के लिए कुछ खास करना चाहता था। यह देखकर यूजर भावुक रह गया। यूजर ने लिखा, "मेरे लिए तो ये छोटी रकम थी, लेकिन किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला गई।"

इमोशनल रिप्लाई जो वायरल हो गया डिलीवरी बॉय का अगला मैसेज: "भाई, अगर आप न होते तो मेरा सपना कैसे पूरा होता? थैंक यू कहूं तो कैसे कहूं?" यूजर ने पोस्ट में लिखा, "भगवान का शुक्र है कि मुझे किसी की लाइफ में खुशी का पल बनाने का मौका मिला।" रेडिट पर हजारों लाइक्स, कमेंट्स में लोग बोले – "नॉट ऑल सुपरहीरोज वियर केप!" कोई कह रहा "पोस्ट ऑफ द डे", तो कोई "रियल दीवाली स्पिरिट!"