दिल्ली में उद्योगपतियों के लिए लगेगा दिवाली मेला, उद्योगों के लिए उठाए गए 3 अहम कदम

दिल्ली के उद्योगपतियों के लिए रेखा सरकार के मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। रेखा सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, अब तक की सरकारों ने उद्योगपतियों के लिए कुछ नहीं किया है। हम उद्योगपतियों के लिए दीवाली पर मेला लगाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आज दिल्ली में उद्योगों को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें तीन फैसलों का जिक्र उन्होंने मीडिया के सामने भी किया।

मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, आज दिल्ली में उद्योगों को लेकर अहम फैसले लिए गए। हम इसी साल 100% उद्योगों को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने की कोशिश शुरू करेंगे। हमने ये भी फैसला लिया है कि अनाधिकृत इलाकों में चल रहे उद्योगों के लिए नई योजना और सैंक्शन प्लान बनाए जाएं, जिनमें से 12 बन चुके हैं, बाकी भी बनाए जाएं।

तीसरा फैसला ये है कि जो उद्योग लैंड पूलिंग के तहत लगे हैं, वहां अब मीटर नहीं लगाए जा सकेंगे। उसके लिए भी फैसला लिया गया है, उस पर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। इसके बाद सिरसा ने कहा कि हम उद्योगपतियों के लिए दिवाली मेला लगाएंगे। मीडिया को बताया कि हमने आश्वासन दिया है कि मैं हर महीने औद्योगिक क्षेत्र में जाऊंगा और जनसुनवाई करूंगा।