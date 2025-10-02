diwali chhat delhi railway station crowd control five point plan दीवाली-छठ पर दिल्ली के स्टेशनों पर नहीं होगी मारामारी, जानिए रेलवे की 5-सूत्रीय योजना, Ncr Hindi News - Hindustan
दीवाली-छठ पर दिल्ली के स्टेशनों पर नहीं होगी मारामारी, जानिए रेलवे की 5-सूत्रीय योजना

त्योहारों पर स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने और भगदड़ जैसी घटना से बचने के लिए रेलवे ने दिल्ली के स्टेशनों पर पांच-सूत्रीय कार्ययोजना बनाई है, जिसके तहत विशेष ट्रेनों की संख्या 50% बढ़ाई जाएगी।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, अमित झा। नई दिल्लीThu, 2 Oct 2025 06:25 AM
दीवाली और छठ पर्व पर दिल्ली के स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने पांच सूत्रीय कार्ययोजना बनाई है। इससे न केवल भगदड़ जैसी स्थिति से बचा जा सकेगा, बल्कि यात्रियों को भी सहूलियत होगी। इस योजना के क्रियांवयन में किस अफसर की क्या भूमिका होगी इसे भी रेलवे ने तय कर दिया है।

इसी साल फरवरी में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ के कारण हुए हादसे में कई लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे से सबक लेते हुए रेलवे प्रयास कर रहा है कि त्योहारों के दौरान स्टेशनों पर दोबारा ऐसी स्थिति न बने। त्योहारों के समय नई दिल्ली और आनंद विहार स्टेशन पर यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए इस बार तय किया गया है कि स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की संख्या को सीमित रखा जाएगा। इसके लिए विभिन्न विभागों के बीच कई दौर की बैठक हो चुकी है।

1. दूसरे स्टेशनों से विशेष रेलगाड़ी चलाई जाएंगी

रेलवे ने बीते वर्षों में त्योहार के समय होने वाली यात्राओं का अध्ययन किया। इससे पता चला कि अमृतसर, बठिंडा, लुधियाना आदि स्थानों से यात्री दिल्ली आते हैं और यहां से पूर्व दिशा की रेलगाड़ियों में जाते हैं। इस बार इन महत्वपूर्ण स्थानों से भी विशेष ट्रेन चलाई गई हैं।

2. ट्रेन के समय में बदलाव

अधिकारियों ने बताया कि विशेष रेलगाड़ियों के परिचालन समय में भी बदलाव किया गया है। पहले अधिकांश विशेष रेलगाड़ियां शाम से चलाई जाती थीं, लेकिन इस वर्ष इन्हें दिन में भी अलग-अलग समय पर चलाया जाएगा। इससे एक समय पर स्टेशन में भी एकत्रित नहीं होगी।

3. पांच नए प्लेटफॉर्म

रेलवे द्वारा पहली बार त्योहारों पर पांच नए प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। इनमें से तीन नए प्लेटफॉर्म शकूर बस्ती स्टेशन पर, जबकि दो नए प्लेटफॉर्म आनंद विहार स्टेशन पर बनाए गए हैं। पहली बार क्लोन ट्रेन को सफदरजंग स्टेशन से भी चलाया जा रहा है।

4. विशेष ट्रेन 50% बढ़ेगी

स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष केवल दिल्ली डिवीजन से विशेष गाड़ियों की संख्या में लगभग 50 फीसदी की वृद्धि की जाएगी। साथ ही यात्रियों के दबाव का आकलन कर तुरंत रेलगाड़ी (ट्रेन ऑन डिमांड) का परिचालन किया जाएगा।

5. होल्डिंग क्षेत्र किया जाएगा तैयार

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहली बार स्थायी होल्डिंग क्षेत्र तैयार किया गया है। यहां एक समय में 6 से 8 हजार यात्रियों को रखने की क्षमता होगी। अनारक्षित टिकट के यात्री पहले यहां आएंगे और गाड़ी का समय होने पर उन्हें भीतर ले जाया जाएगा।