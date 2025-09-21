Divorced woman murder case solved in Noida after 20 days, Lover arrested what is murder reason नोएडा में 20 दिन बाद तलाकशुदा महिला के मर्डर का खुलासा, प्रेमी निकला कातिल; हत्या की वजह भी बताई, Ncr Hindi News - Hindustan
नोएडा में 20 दिन बाद तलाकशुदा महिला के मर्डर का खुलासा, प्रेमी निकला कातिल; हत्या की वजह भी बताई

नोएडा फेज वन थाना क्षेत्र के अमिताभ पार्क में महिला का शव मिलने के मामले का पुलिस ने 20 दिन बाद खुलासा कर दिया। इस मामले में महिला के प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मृतक महिला तलाकशुदा थी, जो प्रेमी पर शादी करने और परिवार को छोड़ने के लिए दबाव बना रही थी।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडाSun, 21 Sep 2025 08:50 AM
पुलिस के मुताबिक, 1 सितंबर को अमिताभ पार्क में एक महिला की लाश मिली थी। शव के पास से शिनाख्त संबंधी कोई दस्तावेज नहीं मिला था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में महिला की गला रेतकर हत्या करने की बात सामने आई। पुलिस ने मृतका की पहचान के लिए दिल्ली, गाजियाबाद के थानों में भी महिला के फोटो भेजे थे।

बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले परमेश्वर शाह ने 16 सितंबर को महिला के शव की पहचान अपनी बेटी ममता के रूप में की थी।

पुलिस ने महिला के मोबाइल नंबर की लास्ट लोकेशन और सीडीआर निकलवाई। कॉल डिटेल के आधार पर दिल्ली के दल्लूपुरा में रहने वाले हरखू राम उर्फ दीपक की भूमिका संदिग्ध मिली। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और हत्या का कारण भी बता दिया।

हरखू ने पूछताछ में बताया कि दोनों नोएडा की एक फैक्ट्री में काम करते थे। नजदीकी बढ़ने पर प्रेम संबंध हो गए थे। ममता भी शादीशुदा थी, लेकिन उसका तलाक हो चुका था।

वह हरखू राम पर अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर उसके साथ शादी करने का दबाव बना रही थी। ऐसा नहीं करने पर वह पुलिस से उसकी शिकायत करने और बदनाम करने की धमकी दे रही थी। महिला 31 अगस्त को बिहार से लौटी थी। 1 सितंबर को आरोपी ने उसे पार्क में मिलने के लिए बुलाया। इस दौरान गुस्से में उसने चाकू से महिला की हत्या कर दी और भाग गया। एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चाकू भी बरामद कर लिया है।