नोएडा में 20 दिन बाद तलाकशुदा महिला के मर्डर का खुलासा, प्रेमी निकला कातिल; हत्या की वजह भी बताई

नोएडा फेज वन थाना क्षेत्र के अमिताभ पार्क में महिला का शव मिलने के मामले का पुलिस ने 20 दिन बाद खुलासा कर दिया। इस मामले में महिला के प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मृतक महिला तलाकशुदा थी, जो प्रेमी पर शादी करने और परिवार को छोड़ने के लिए दबाव बना रही थी।

पुलिस के मुताबिक, 1 सितंबर को अमिताभ पार्क में एक महिला की लाश मिली थी। शव के पास से शिनाख्त संबंधी कोई दस्तावेज नहीं मिला था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में महिला की गला रेतकर हत्या करने की बात सामने आई। पुलिस ने मृतका की पहचान के लिए दिल्ली, गाजियाबाद के थानों में भी महिला के फोटो भेजे थे।

बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले परमेश्वर शाह ने 16 सितंबर को महिला के शव की पहचान अपनी बेटी ममता के रूप में की थी।

पुलिस ने महिला के मोबाइल नंबर की लास्ट लोकेशन और सीडीआर निकलवाई। कॉल डिटेल के आधार पर दिल्ली के दल्लूपुरा में रहने वाले हरखू राम उर्फ दीपक की भूमिका संदिग्ध मिली। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और हत्या का कारण भी बता दिया।

हरखू ने पूछताछ में बताया कि दोनों नोएडा की एक फैक्ट्री में काम करते थे। नजदीकी बढ़ने पर प्रेम संबंध हो गए थे। ममता भी शादीशुदा थी, लेकिन उसका तलाक हो चुका था।