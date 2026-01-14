गाजियाबाद में मरीजों की जान से खिलवाड़, बिना फिटनेस दौड़ रही हैं 32% एंबुलेंस

क्या है नियम

जनपद में निजी और सरकारी अस्पतालों के अलावा प्राइवेट संचालकों की 235 एंबुलेंस का पंजीकरण हैं। इनमें एडवांस लाइफ सपोर्ट की एंबुलेंस भी शामिल हैं। नियमानुसार हर दो साल में एंबुलेंस संचालकों को फिटनेस करानी चाहिए। परिवहन विभाग से फिटनेस खत्म होने से 30 दिन पहले ही एंबुलेंस संचालक के मोबाइल पर मैसेज भेजकर रिमाइंडर भेजा जाता है। इसके अलावा फिटनेस खत्म होने के बाद विभाग की ओर से नोटिस जारी होता है। इसके बाद भी बिना फिटनेस 75 एंबुलेंस सड़कों पर दौड़ रही हैं यानी एंबुलेंस खुद ही बीमार है और मरीजों की जान के लिए खतरा बनी हुई है। अनफिट एंबुलेंस में केवल तीन एंबुलेंस सरकारी हैं, बाकी सभी प्राइवेट अस्पतालों और सेवा प्रदाता एजेंसी की हैं। मरीजों को अस्पताल में शिफ्ट करने के नाम पर संचालक कमाई में जुटे हैं और मरीजों की जिंदगी से खेल रहे हैं। परिवहन विभाग भी केवल नोटिस जारी करके खानापूर्ति कर रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले एक साल में किसी अनफिट एंबुलेंस को सीज नहीं किया। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इन्हीं एम्बुलेंस के जरिए गंभीर मरीजों, गर्भवती महिलाओं और दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाया जाता है।