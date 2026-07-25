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धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें...; 26 दिन के अनशन के बाद डील करने के आरोप लगने से दुखी हुए वांगचुक

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वांगचुक बोले- 'क्या मैं आलीशान एयरकंडीशंड कमरे में बैठकर डील नहीं कर सकता था। मुझे यहां दिल्ली की गर्मी में बाहर रोड साइड में बैठकर डील करना पड़ता। धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिनसे ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं।'

अनिश्चितकालीन अनशन खत्म करने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने शुक्रवार रात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि अनशन खत्म करने के बाद अपने ऊपर लग रहे डील के आरोपों से वह बहुत परेशान हैं और थोड़े गम और गुस्से के साथ यह वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में उन्होंने पूछा कि 26 दिन तक भूखा रहने के बाद क्या मुझे अपनी ईमानदारी साबित करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि मैं केंद्रीय मंत्रियों के हाथों अपना अनशन नहीं तोड़ना चाहता था। मैं तो चाहता था कि अलग-अलग राजनीतिक दलों के ज्यादा से ज्यादा सांसदों, CJP के हमारे छात्र नेताओं और लद्दाख से आए नेताओं की मौजूदगी में मैं अपना अनशन तोड़ने चाहता था। लेकिन मुझसे किसी को नहीं मिलने दिया गया और सबको वापस भेज दिया गया। उन्होंने इस मामले को अदालत में ले जाने की बात कही।

वीडियो की शुरुआत में वांगचुक ने कहा, 'शारीरिक रूप से लड़कर झगड़कर, हड़ताल के अंदर और एक हड़ताल करके जमीन पर लेटकर, जो ताकत 20वें, 22वें दिन मेरे अंदर थी, वह ताकत लगाकर मुझे जबरदस्ती बाहर निकलना पड़ा। आपको नहीं मालूम है।' इसके बाद वीडियो में एक दिन पहले की वह क्लिप आई, जिसमें सोनम वांगचुक बेहद गुस्से में मेदांता अस्पताल के अपने वार्ड से बाहर निकलने की कोशिश करते दिखे, और इस दौरान उन्होंने वहां खड़े एक पुलिस अधिकारी पर नाराजगी जताते हुए कहा, 'उनसे कहिए मुझे गिरफ्तार करिए, मैं एक आजाद नागरिक हूं, ये क्या है, मेरे अनशन के 26वें दिन वो पिछले 3 घंटों से मेरा दिमाग खा रहा है, आप सब मुझे परेशान कर रहे हैं। अगर तनाव से मेरी मौत होती है तो इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। दरवाजा खोलिए, मैं जा रहा हूं, अगर आप चाहते हैं तो मुझे गिरफ्तार करिए।'

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'थोड़े दुख और गम के साथ वीडियो बना रहा'

आगे आज बनाए इस वीडियो में उन्होंने कहा, 'दोस्तों ये वीडियो मैं थोड़ा दुख और थोड़ी हैरानी, थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूं। अपने भाइयों-बहनों और छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरा 11 किलो शरीर खत्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, बाकी अंग और दिमाग भी कभी न ठीक होने वाले नुकसान की कगार पर पहुंच चुके हैं। वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा, कि मेरा अनशन कितना पवित्र था। मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा। क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा।'

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'डील के आरोपों से आहत हुए वांगचुक'

आगे उन्होंने कहा, ‘मैं कल से अब तरल लिक्विड फूड ले रहा हूं, तो थोड़ी सी शरीर में जान आई है। बदकिस्मती से वो जान मुझे इसमें देनी पड़ रही है, बड़े दुख के साथ कह रहा हूं। मगर सुबह से बहुत से लोग मुझे फोन करके या पोस्ट दिखाकर कह रहे हैं कि आप पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, आपने इनसे क्यों अनशन तुड़वाया, केंद्रीय मंत्रियों से क्यों अनशन तुड़वाया, किसी और से क्यों नहीं तुड़वाया। क्या डील हुई है, क्या सौदा हुआ है। क्या अब मुझे इन सब बातों का जवाब देना होगा।’

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सोनम बोले- 'धिक्कार है ऐसे देश पर...'

वांगचुक ने आगे कहा, 'अगर मुझे सौदा करना होता या डील करना होता तो क्या मैं 26 दिन भूखे रहता, कितनों ने सौदे किए हैं आपने देखा होगा, तो वो इस तरह से डील करते हैं। क्या मैं आलीशान एयरकंडीशंड कमरे में बैठकर डील नहीं कर सकता था। मुझे यहां दिल्ली की गर्मी में बाहर रोड साइड में बैठकर डील करना पड़ता। धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिनसे ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं।'

'मैं केंद्रीय मंत्रियों के हाथों अनशन नहीं तोड़ना चाहता था'

वहीं एक अन्य वीडियो में उन्होंने अपना अनशन तोड़ने की जानकारी देते हुए कहा कि ‘मैं केवल केंद्रीय मंत्रियों के हाथों अपना अनशन नहीं तोड़ना चाहता था। इसीलिए मैंने अनुरोध किया कि अलग-अलग राजनीतिक दलों के ज्यादा से ज्यादा सांसद, CJP के हमारे छात्र नेता और लद्दाख से आए नेता भी इसमें शामिल हों, ताकि मैं उनकी मौजूदगी में अपना अनशन तोड़ सकूं। हालांकि मुझे किसी से नहीं मिलने दिया गया’

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लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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