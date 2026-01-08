Hindustan Hindi News
दिल्ली में सफाई पर पंजाब तक बढ़ गई लड़ाई, आतिशी विवाद पर कैसे घिर गई AAP

संक्षेप:

Jan 08, 2026 11:53 am IST
दिल्ली विधानसभा में शुरू हुए एक विवाद की गूंज अब पंजाब तक पहुंच गई है। करीब 24 घंटे की चुप्पी के बाद आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर सफाई देकर आतिशी का बचाव तो शुरू किया, लेकिन तब तक यह मुद्दा पंजाब तक पहुंच चुका था। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का आरोप है कि दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी ने गुरु तेग बहादुर की शहादत पर चर्चा के दौरान गुरुओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करके उनका अपमान किया। हालांकि, आतिशी ने बुधवार शाम को सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने उस शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया जो भाजपा ने वीडियो में सबटाइटल लिखकर प्रसारित किया है।

दरअसल, इस विवाद की शुरुआत मंगलवार दोपहर हुई। विधानसभा में चर्चा और हंगामे के बीच आतिशी ने प्रदूषण पर चर्चा से भागने का आरोप सत्ता पक्ष पर लगाते हुए कुछ बातें कहीं, जिसको लेकर विवाद छिड़ गया। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने मंगलवार को विधानसभा के बाहर पत्रकारों के सामने आकर कहा कि सदन में आतिशी ने सिख गुरुओं का अपमान किया और उनको लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। बाद में इस मुद्दे पर विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। बुधवार को भी इस मुद्दे पर भाजपा विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी के खिलाफ नारे लगाए और उनपर सिख गुरु तेग बहादुर का ‘अपमान’ करने का आरोप लगाया। अध्यक्ष के आसन के करीब जाकर बार-बार विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

पंजाब के नेताओं ने भी जाहिर की नाराजगी

भाजपा की ओर से शेयर किए गए वीडियो को पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल के नेताओं ने भी शेयर किया और आम आदमी पार्टी की घेराबंदी शुरू कर दी है। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, 'जिस तरह दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता विपक्ष आतिशी ने हमारे महान गुरु साहिबान के संदर्भ में अपमानजनक टिप्पणी की उससे पूरे सिख समुदाय में आक्रोश है। यह आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं अरविंद केजरीवाल और कठपुतली भगवंत मान की सिख विरोधी मानसिकता का स्पष्ट प्रतिबिंब है। हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की वजह से हम आतिशी के खिलाफ तुरंत बीएनएस की धारा 299 के तहत केस चाहते हैं। साथ ही विधानसबा से उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए।

कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा ने भी आतिशी का वीडियो शेयर करते हुए आतिशी से माफी और उन्हें 'आप' से निकाले जाने की मांग की। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'यह देखा बहुत हैरानी भरा है कि आम आदमी पार्टी और आतिशी ने कल विधानसबा में हमारे गुरुओं पर बेहद अपमानजनक और आहत करने वाली टिप्पणी की। हम इस अहंकारी नास्तिक नेता से बिना शर्त माफी मांगने की मांग करते हैं, ऐसा न करने पर दिल्ली के सिखों और पंजाबियों द्वारा अपमानजनक व्यवहार के लिए उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए मुझे आश्चर्य है कि अरविंद केजरीवाल उनकी ईशनिंदा वाली टिप्पणियों पर चुप क्यों हैं और यदि उनमें सिख गुरुओं के प्रति जरा भी सम्मान है, तो उन्हें तुरंत उन्हें 'आप' से निष्कासित कर देना चाहिए।'

पंजाब के सीएम भगवंत मान क्या बोले

मामले की संवेदनशीलता और संभावित नुकसान की आशंका को देखते हुए पार्टी पंजाब में भी डैमेज कंट्रोल मोड में जुट चुकी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी आतिशी का बचाव करते हुए भाजपा पर पलटवार किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'भारतीय जनता पार्टी हमेशा पंजाब और सिख विरोधी रही है। आज फिर उसका पंजाब और सिख विरोधी चेहरा सामने आया है, जब उन्होंने आतिशी जी के वीडियो में, जो लफ्ज उन्होंने बोले ही नहीं थे और उसमें गुरु साहिब का नाम जोड़कर गुरु साहिब का अपमान किया। इस शर्मनाक हरकत पर बीजेपी को सिख जगत और पंजाबियों से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी हमेशा धर्म और नफरत की राजनीति करती रही है, लेकिन उनकी यह राजनीति पंजाब में नहीं चलेगी।'

पंजाब में AAP प्रमुख अमन अरोड़ा की सफाई

पंजाब में 'आप' के प्रमुख अमन अरोड़ा ने भाजपा पर झूठ फैलाने और गुरु के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने आतिशी की सफाई को एक्स पर शेयर करते हुए कहा, 'भाजपा पर शर्म आती है! सत्य और जवाबदेही से भयभीत होकर अब ये आतिशी के भाषण को तोड़-मरोड़ कर पेश करके और श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का अपमान करके हद पार कर चुकी है। 9वें गुरु साहिब जी के नाम का जानबूझकर घटिया राजनीति के लिए इस्तेमाल करना घृणित है। यह कोई गलती नहीं है- यह भाजपा की फर्जी खबरों की फैक्ट्री और सिखों के प्रति गहरी नफरत का सोची-समझी साजिश है।'

आतिशी ने क्या कहा?

विवाद पर करीब 24 घंटे की चुप्पी और बुधवार को विधानसभा से गैर हाजिर रहने के बाद आतिशी ने एक्स के जरिए अपनी सफाई पेश की और भाजपा पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए पलटवार किया। पूर्व सीएम ने एक्स पर कहा कि बीजेपी सिख समाज और गुरुओं से नफरत करती है, और आज भी इन्होंने गुरुओं का अपमान करते हुए एक घिनौनी हरकत की है। उन्होंने दो वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'बीजेपी ने गुरु तेग बहादुर जी के नाम को गलत तरीके से इस्तेमाल किया और गुरु साहब का अपमान किया। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमे गुरु साहब के बारे में दो झूठ कहे है। झूठ No.1: यह वीडियो गुरु तेग़ बहादुर जी की शहीदी के 350 साल की चर्चा समाप्त होने के बाद का है, जब एलजी के अभिभाषण पर चर्चा शुरू थी। झूठ No.2: वीडियो में मैंने बीजेपी के प्रदूषण की चर्चा से बचने और उनके विधान सभा में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर हुए प्रोटेस्ट के बारे में कहा है 'तो आप कराइये ना चर्चा, क्यों सुबह से भाग रहें हैं? कह रहें हैं, कुत्तों का सम्मान करो! कुत्तों का सम्मान करो! अध्यक्ष महोदय इस पर आप चर्चा कराइए।' लेकिन बीजेपी ने झूठा सब-टाइटल लगा कर गुरु तेग बहादुर जी का नाम उसमें डाला।

आतिशी ने आगे कहा कि बीजेपी को सिखों से ऐसी क्या नफरत कि वो गुरु तेग बहादुर जी का नाम झूठे तरीके से घसीट रहे हैं? उन्होंने कहा, 'मैं एक ऐसे परिवार से हूं जहां पीढ़ियों से परिवार का सबसे बड़ा बेटा सिख धर्म अपनाता आया है। समाज की रक्षा करने के लिए अपनाता है। मैं अपनी जान दे सकती हूं, लेकिन गुरु साहब का अपमान नहीं कर सकती। गुरु तेग बहादुर जी ने दूसरे धर्म के लोगों की रक्षा करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। और बीजेपी अपनी टुच्ची राजनीति के लिए उनके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए उन्हें।'

भाजपा ने क्या आरोप लगाया

भाजपा ने विधानसभा की कार्यवाही से एक क्लिप शेयर करते हुए आरोप लगाया कि आतिशी ने गुरु तेग बहादुर जी की शहादत पर चर्चा के दौरान हंगामा किया और फिर अपमानजनक टिप्पणी की। भाजपा ने हिंदी में सबटाइटल के साथ एक वीडियो शेयर किया। भाजपा का दावा है कि आतिशी ने कहा, 'कुत्तों का सम्मान करो, गुरुओं का सम्मान करो।'

