JNU के बर्खास्त प्रोफेसर ने लगाई अग्रिम जमानत की गुहार; HC से राहत के बीच याचिका
जेएनयू के बर्खास्त प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम ने यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। इस रिपोर्ट में विस्तृत जानकारी…
दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत के बीच यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों में घिरे जेएनयू के बर्खास्त प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई संभव है। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह कर सकते हैं।
दिल्ली पुलिस ने 12 अक्तूबर को अकोइजम के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की थी। यह कार्रवाई विश्वविद्यालय से उनकी सेवाएं समाप्त किए जाने के कुछ दिन बाद हुई थी। प्राथमिकी वसंत कुंज नॉर्थ थाने में जेएनयू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी (सीएसओ) की शिकायत और उनके द्वारा सौंपे गए दस्तावेजों के आधार पर दर्ज की गई थी।
शिकायत के मुताबिक, विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति (आईसी) ने छात्राओं की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच की थी। समिति ने शिकायतकर्ताओं, गवाहों, बचाव पक्ष के गवाहों और सामने आए अन्य साक्ष्यों के आधार पर अपना आकलन और निष्कर्ष दर्ज किए थे। इसके बाद जांच से संबंधित दस्तावेज पुलिस को सौंपे गए।
रिपोर्ट के अनुसार, मई में कम से कम 11 छात्राओं ने प्रोफेसर के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतें की थीं। छात्राओं का आरोप था कि वह बैठकों या अन्य कार्यक्रमों के बहाने उन्हें परिसर स्थित अपने आवास पर बुलाते थे और उनके साथ यौन उत्पीड़न की कोशिश करते थे। कुछ छात्राओं ने कक्षा में अश्लील और अनुचित टिप्पणियां करने का आरोप भी लगाया था। अक्तूबर में जेएनयू प्रशासन ने इन आरोपों के बाद अकोइजम की सेवाएं समाप्त कर दी थीं।
वहीं पीटीआई-भाषा के मुताबिक, जेएनयू के बर्खास्त प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका ऐसे समय लगाई है जब दिल्ली हाई कोर्ट से उनको बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अंगोमचा बिमोल अकोइजम को बर्खास्त करने के जेएनयू प्रशासन के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी।
जस्टिस अनूप जे. भंभानी ने बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देने वाली अकोइजम की याचिका पर जेएनयू को नोटिस जारी किया। बता दें कि जेएनयू प्रशासन ने 9 अक्टूबर को यौन उत्पीड़न की शिकायतों के बाद अकोइजम को बर्खास्त कर दिया था। मई में कम से कम 11 छात्राओं ने प्रोफेसर अकोइजम के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतें जेएनयू में दर्ज कराई थीं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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