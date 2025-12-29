कलंक लगाकर बिना सुनवाई के बर्खास्तगी नहीं चलेगी; HC ने दी सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स को बड़ी खुशखबरी

संक्षेप: पीठ ने कहा कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कोई औपचारिकता नहीं हैं बल्कि वह एक अनिवार्य सुरक्षा कवच है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो समाज की सेवा में अपना योगदान देते हैं। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की बर्खास्तगी को अवैध घोषित कर दिया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के उन सिविल डिफेंस वालंटियर्स (स्वयंसेवकों) को एक बड़ी खुशखबरी दी है, जिन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान कथित रूप से ड्यूटी पर रिपोर्ट न करने के कारण अवांछनीय घोषित कर बिना किसी नोटिस के निकाल दिया गया था। इस दौरान सोमवार को अदालत ने उनकी बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया। इस फैसले को सुनाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिविल डिफेंस एक्ट, 1968 की धारा 6(2) की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रशासन इस धारा का उपयोग किसी स्वयंसेवक पर कलंक लगाकर उसे बिना सुनवाई के सेवा से बाहर करने के लिए एक ढाल के रूप में नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि वह यह बर्दाश्त नहीं करेगा।

जस्टिस सी.हरि शंकर व जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने अपने फैसले में सामान्य बर्खास्तगी व दंडात्मक बर्खास्तगी के बीच एक स्पष्ट विभाजन रेखा खींची। खंडपीठ ने कहा कि धारा 6(2) के तहत स्वयंसेवकों की संक्षिप्त बर्खास्तगी की शक्ति प्रशासनिक दृष्टि से वैध है, क्योंकि यह सेवा स्वैच्छिक व मानद प्रकृति की होती है। हालांकि यदि बर्खास्तगी का आधार कोई कदाचार या आरोप है, जो व्यक्ति की छवि पर नकारात्मक प्रभाव डालता है तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत संबंधित पक्ष को अपनी बात रखने का उचित और सार्थक अवसर दिया जाना अनिवार्य है।

हाई कोर्ट ने एक बात पर जताई नाराजगी इस मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के सामने जब यह तथ्य आया कि याचिकाकर्ताओं को केवल एक प्रशासनिक आदेश के जरिए हटा दिया गया था, हालांकि सरकार ने बताया कि इस कार्रवाई के पीछे का असली कारण महामारी के दौरान ड्यूटी से अनुपस्थित रहना था। इस पर पीठ ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि भले ही बर्खास्तगी का आदेश देखने में सामान्य लग रहा हो, लेकिन इसके पीछे की मंशा दंडात्मक थी।

'सफाई का मौका देना बेहद जरूरी' पीठ ने पाया कि प्रशासन ने धारा 6(1) के तहत अनिवार्य सुनवाई की कठोर प्रक्रिया से बचने के लिए जानबूझकर धारा 6(2) का सहारा लिया, जो कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण है। पीठ ने रेखांकित किया कि जब किसी कर्मचारी या स्वयंसेवक पर कोई आरोप या नकारात्मक टिप्पणी (जैसे अवांछनीय होना) चस्पा की जाती है, तो उसे स्टिग्मैटिक बर्खास्तगी माना जाता है। ऐसी स्थिति में आरोपों के आधार प्रस्तुत करना व प्रभावित पक्ष को सफाई का मौका देना आवश्यक है।