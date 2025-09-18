disha patani house firing shooters killed ghaziabad encounter goldy brar gang दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के बाद गाजियाबाद में कुछ बड़ा करने वाले थे शूटर, मुठभेड़ में हुए ढेर, Ncr Hindi News - Hindustan
दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के बाद गाजियाबाद में कुछ बड़ा करने वाले थे शूटर, मुठभेड़ में हुए ढेर

फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले गोल्डी बराड़-रोहित गोदारा गैंग के दो कुख्यात शूटर रविंद्र और अरुण गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में यूपी एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ में ढेर हो गए; दोनों पर एक-एक लाख का इनाम था।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबादThu, 18 Sep 2025 06:04 AM
फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों बदमाश रविंद्र और अरुण बुधवार को गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी थानाक्षेत्र में ढेर कर दिए गए। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट, दिल्ली पुलिस और हरियाणा एसटीएफ के अनुसार दोनों गाजियाबाद में किसी बड़ी वारदात की फिराक में थे। दोनों गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग के सदस्य थे। गैंग के दो अन्य बदमाशों की तलाश जारी है। चारों पर एडीजी बरेली जोन रमित शर्मा ने एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था।

कई किमी तक किया पीछा

एसटीएफ के अनुसार, सोनीपत की तरफ से आए बदमाशों ने एसटीएफ और पुलिस टीम को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की संयुक्त टीमों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाशों पर फायरिंग शुरू कर दी। कई किलोमीटर तक बदमाशों का पीछा करने के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए टीमों ने बदमाशों को ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में ढेर कर दिया। इस घटना में दिल्ली पुलिस का जवान गोली लगने से घायल हो गया। उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

शूटर रविंद्र पर कई मामले दर्ज

एनकाउंटर में मारे गए शूटर गैंगस्टर रविंद्र उर्फ कल्लू निवासी रोहतक और अरुण निवासी मयूर विहार, जिला सोनीपत बीते कई सालों से विशेष तौर पर हरियाणा में सक्रिय थे। लॉरेंस गैंग के सक्रिय गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के लिए काम कर रहे थे। आईजी सतीश बालन ने बताया रविंद्र उर्फ कल्लू पर हरियाणा में हत्या के प्रयास, लूट समेत पांच से अधिक मामले दर्ज हैं। 2024 दिसंबर में बदमाश रवि जागसी को हिरासत से छुड़वाने का प्रयास किया था। इस मामले में रविंद्र फरार चल रहा था।

बतादें कि अभिनेत्री के बाइक से दो-दो शूटर ने इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने करीब 25सौ सीसीटीवी कैमरों की जांच की तो बदमाशों के चेहरे सामने आ गए लेकिन तेज रफ्तार बाइक से भाग रहे बदमाशों तक पहुंचने में मुख्य शूटर के लाल जूते मददगार साबित हुए।

दिशा पाटनी के पिता ने सीएम का आभार जताया

दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने बदमाशों के मारे जाने के बाद बुधवार देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात कर आभार जताया। फायरिंग की घटना के बाद सीएम ने पाटनी के पिता जगदीश पाटनी से फोन पर बात कर परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिलाया था।