दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले शूटरों का पाकिस्तानी कनेक्शन, पिस्टल ने खोली पोल
गाजियाबाद में बदमाशों से बरामद हुई तुर्की निर्मित जिगाना पिस्टल से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और नेपाल का लिंक सामने आया है, जो गैंगस्टरों की पहली पसंद है और भारत में दोगुनी कीमत पर तस्करी के माध्यम से पहुंच रही है।
एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले शूटरों का गाजियाबाद में एनकाउंटर हुआ। मुठभेड़ में मारे गए बदमाशों से बरामद जिगाना पिस्टल ने मामले में पाकिस्तान और नेपाल का लिंक सामने ला दिया है। तुर्की में बनने वाली जिगाना पिस्टल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के द्वारा नेपाल के रास्ते भारत पहुंचने की आशंका है।
शूटर्स की पहली पसंद है जिगाना पिस्टल
जिगाना पिस्टल शूटर्स की पहली पसंद बन गई है। अतीक-अशरफ हत्याकांड में भी इसी पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। बीते साल जनवरी में नोएडा के सेक्टर-104 में लारेंस गैंग के शूटर ने एयरलाइंस के क्रू मेंबर सूरजमान की इसी जिगाना पिस्टल से भूनकर हत्या कर दी थी। पांच से आठ लाख रुपये कीमत वाली इस पिस्टल के लिए गैंगस्टर दोगुनी कीमत देने के लिए भी तैयार रहते हैं। कुछ साल पहले जब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जितेंदर गोली (अब मृत) से हाथ मिलाया तो दोस्ती की निशानी के रूप में एक जिगाना पिस्टल दी थी। ये कभी जाम नहीं होतीं।
जिगाना पिस्टल से एक ही बार में 15-17 राउंड फायर कर सकते हैं। मार्च 2020 में जब दिल्ली पुलिस ने गोगी और उसके गुर्गों को पकड़ा तो उनके पास से तीन जिगाना पिस्टल मिलीं।
2500 सीसीटीवी खंगाल कर शूटरों तक पहुंची पुलिस
अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर 11 और 12 सितंबर की सुबह फायरिंग की गई। दोनों दिन अलग-अलग बाइक से दो-दो शूटर ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने करीब 25सौ सीसीटीवी कैमरों की जांच की तो बदमाशों के चेहरे सामने आ गए लेकिन तेज रफ्तार बाइक से भाग रहे बदमाशों तक पहुंचने में मुख्य शूटर के लाल जूते मददगार साबित हुए।
पुलिस के मुताबिक 12 सितंबर की तड़के 3.33 बजे अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग की सूचना पर पुलिस टीमें सक्रिय हुईं तो एक पड़ोसी ने बताया कि 11 सितंबर की सुबह करीब 4.15 बजे भी एक फायर किया गया था। इस पर पुलिस ने कैमरे की फुटेज खंगालनी शुरू की तो सामने आया कि 12 सितंबर को सफेद अपाचे बाइक और 11 सितंबर को काली सुपर स्पलेंडर बाइक पर आए दो-दो शूटर्स ने यह फायरिंग की है। फुटेज को फॉलो कर पुलिस आगे बढ़ी तो 11 सितंबर को फायरिंग के बाद दोनों बाइक पर चारों बदमाश दिखे। इनमें से स्पलेंडर पर नकुल व विजय और अपाचे पर अरुण व रविंद्र नाम के शूटर थे। वहां से ये चारों पंजाब होटल में ठहर गए। दोपहर तक फायरिंग की घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो नकुल व विजय स्पलेंडर से आगे चले गए। अरुण व रविंद्र रामपुर के धमोरा स्थित अपना पंजाब होटल में ठहर गए।