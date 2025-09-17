दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले शूटरों तक कैसे पहुंची पुलिस? बराड़-गोदारा गैंग कनेक्शन

बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने के मामले में दो आरोपियों की गाजियाबाद में हुए एक एनकाउंटर में मौत हो गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, यूपी एसटीएफ और हरियाणा एसटीएफ के संयुक्त ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ हुई।

बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने की घटना में शामिल दो शूटरों को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी के बरेली स्थित घर के बाहर फायरिंग की वारदात में रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग का कनेक्शन सामने आया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, उत्तर प्रदेश की एसटीएफ और हरियाणा एसटीएफ शूटरों को दबोचने के लिए ऑपरेशन चलाया।

ट्रोनिका सिटी के पास मुठभेड़ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, उत्तर प्रदेश की एसटीएफ और हरियाणा एसटीएफ की टीमों के संयुक्त ऑपरेशन के दौरान गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी इलाके में आरोपियों को घेर लिया गया। इस पर आरोपियों की ओर से फायरिंग की गई। पुलिस टीमों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसमें दोनों आरोपियों को गोली लग गई जिससे वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई।

रोहतक और सोनीपत के बदमाश मारे गए बदमाशों की पहचान हरियाणा के रोहतक निवासी रविंदर और हरियाणा के सोनीपत निवासी अरुण के रूप में हुई है।

पुलिस के अधिकारी-जवान भी घायल हरियाणा एसटीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान स्पेशल सेल के एक पुलिसकर्मी को भी चोट लगी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी ने कहा कि गोलीबारी में एसआई रोहित के बाएं हाथ में गोली लगी है। हेड कांस्टेबल कैलाश के दाएं हाथ की बाइसेप्स में चोट आई है। यूपी एसटीएफ के दो हेड कांस्टेबल अंकुर और जय भी इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं।

ताबड़तोड़ की थी कई राउंड फायरिंग बता दें कि 12 सितंबर को सुबह करीब 3.45 बजे दिशा बरेली में अभिनेत्री दिशा पटानी के पिता के आवास के बाहर अज्ञात बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात से इलाके में दहशत फैल गई थी। यह वारदात देशभर में चर्चा का विषय बन गई थी। इस बारे में बरेली कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया था।

सीएम ने कार्रवाई के दिए थे निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराध के प्रति राज्य सरकार की जीरो-टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए इस केस में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फायरिंग की वारदात के बाद दिशा पटानी के पिता और पूर्व डीएसपी जगदीश पाटनी से फोन पर बात की थी। सीएम ने परिवार को पूरी सुरक्षा देने का भरोसा दिया था।

रंगदारी के चलते वारदात वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एक अधिकारी ने बताया कि बरेली में दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में इन दोनों आरोपियों की सीधी भूमिका थी। घटना के बाद शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं। घटना के पीछे रंगदारी वजह थी।

तीन राज्यों की पुलिस हो गई थीं एक्टिव दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की घटना के बाद यूपी पुलिस एक्टिव हो गई थी। यूपी एसटीएफ के साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ की टीमें भी अपने-अपने स्तर से वारदात की छानबीन में जुट गई थीं।

ऐसे हुई हमलावरों की पहचान यूपी पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) कानून व्यवस्था, अमिताभ यश ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, खुफिया जानकारी जुटाई और पड़ोसी राज्यों की पुलिस से मदद ली। घटना की बदमाशों की क्राइम कुंडली यानी क्रिमिनल रिकॉर्ड से मिलान किया गया। तब जाकर रोहतक के कहनी निवासी रविंद्र और सोनीपत के गोहाना रोड स्थित इंडियन कॉलोनी निवासी अरुण की पहचान हुई।

खुफिया इनपुट पर ट्रोनिका सिटी में घेरा दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि स्पेशल सेल की टीम को दोनों बदमाशों के गाजियाबाद ट्रोनिका सिटी इलाके में होने का खुफिया इनपुट मिला। इस इनपुट को ऑपरेशन टीम को साझा किया गया। साथ ही आरोपियों की घेराबंदी की गई।

जवाबी फायरिंग में घायल, अस्पताल में मौत ऑपरेशन में शामिल पुलिस टीम ने गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी इलाके में जब बदमाशों को रुकने के लिए कहा तो उन्होंने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद उन्हें लोनी के एक अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई।

गोदारा-गोल्डी बरार गैंग कनेक्शन दोनों आरोपी रविंद्र और अरुण दोनों रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग के एक्टिव मेंबर थे। रविंद्र की क्राइम हिस्ट्री है। वह पहले भी कई वारदातों में शामिल रहा है। रविंद्र और अरुण ने 12 सितंबर को अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग दहशत फैलाने और गिरोह की ताकत दिखाने के लिए की थी।

गिरोह ने ली थी हमले की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए गैंगस्टर गोल्डी बरार और रोहित गोदारा के गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। पुलिस के मुताबिक मारे गए बदमाश कई अन्य आपराधिक वारदातों में भी शामिल थे।

अन्य बदमाशों की तलाश ऑपरेशन के बारे में जानकारी रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि वारदात में शामिल गैंग के अन्य फरार बदमाशों की खोजबीन के लिए पुलिस टीमें एक्टिव हैं।

अपाचे बाइक, जिगाना, ग्लॉक पिस्टल, मैगजीन बरामद पुलिस ने मुठभेड़ में मारे गए शूटरों के पास से वो अपाचे बाइक भी बरामद की गई है। इस बाइक का इस्तेमाल फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के दौरान किया गया था। बदमाशों के पास से एक जिगाना पिस्टल, एक ग्लॉक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है। दोनों कई वारदातों में शामिल रहे हैं।