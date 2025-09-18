disha patani firing case killed accused brothers claims fake encounter दिशा पाटनी के घर गोली चलाने वाला दूसरा, फर्जी एनकाउंटर में अरुण को मार दिया: भाई, Ncr Hindi News - Hindustan
disha patani firing case killed accused brothers claims fake encounter

दिशा पाटनी के घर गोली चलाने वाला दूसरा, फर्जी एनकाउंटर में अरुण को मार दिया: भाई

अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग के मामले में गाजियाबाद में हुए एनकाउंटर पर सवाल उठ गए हैं। नोएडा एसटीएफ के एनकाउंटर में मारे गए अरुण के भाई ने दावा किया है कि मुठभेड़ फर्जी और निर्दोष को मार दिया गया।

Sudhir Jha हिन्दुस्तान, नोएडाThu, 18 Sep 2025 12:00 PM
अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग के मामले में गाजियाबाद में हुए एनकाउंटर पर सवाल उठ गए हैं। नोएडा एसटीएफ के एनकाउंटर में मारे गए अरुण के भाई ने दावा किया है कि मुठभेड़ फर्जी और निर्दोष को मार दिया गया। अंकुर का दावा है कि फायरिंग करने वाले बाइक सवार दोनों बदमाशों में कोई उसका भाई नहीं है। अंकुर ने कहा कि हेलमेट पहने दिखा शख्स उसका भाई नहीं है, क्योंकि उसका भाई शुगर की बीमारी के कारण पीला पड़ा हुआ था और वह कमजोर हो चुका है। बाइक चलाने वाला लड़का सांवला नजर आ रहा है।

अंकुर ने कहा कि एनकाउंटर के बाद भी उसके भाई का शरीर पीला देखा जा सकता है। उसने कहा कि बाइक पर पीछे बैठा हुआ युवक का चेहरा क्लियर है, वह भी उसका भाई नहीं है। अंकुर के अलावा उसके माता-पिता ने भी एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। अंकुर ने कहा कि उसके भाई पर किसी के साथ मारपीट तक का केस नहीं था और उस पर 1 लाख का इनाम भी दिखाया गया है।

12 सितंबर की सुबह लगभग 3:45 पर बरेली के सिविल लाइंस क्षेत्र में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर के बाहर बाइक सवार दो अज्ञात हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस दौरान करीब 8 से 10 राउंड गोलियां चलाई गईं। घटना के समय दिशा पाटनी मुंबई में थीं जबकि घर पर उनके पिता जगदीश सिंह पाटनी (रिटायर्ड डीएसपी), मां पद्मा पाटनी और बहन खुशबू पाटनी मौजूद थीं। गोलीबारी के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपियों की पहचान सुनिश्चित करने का दावा किया।

पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में इस एनकाउंटर को अंजाम दिया। एसटीएफ के अनुसार मारे गए आरोपियों की पहचान रोहतक निवासी रविंद्र और सोनीपत निवासी अरुण के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों पर हत्या, रंगदारी व अन्य गंभीर अपराधों के मामले दर्ज थे और इनके तार हरियाणा के कुख्यात रोहित गोदारा व गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े हुए पाए गए। मौके से पुलिस ने एक ग्लॉक पिस्टल, जिगाना पिस्टल और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं।

