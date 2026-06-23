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अरविंद केजरीवाल ने बिजली पर 13 साल पहले किया था जो वादा, अब BJP सरकार में होगा पूरा

Sudhir Jha हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अरविंद केजरीवाल ने पहली बार दिल्ली की सत्ता में आने से पहले बिजली कंपनियों का कैग ऑडिट कराने का वादा किया था लेकिन कानूनी-अदालती अड़चनों की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाए। 

अरविंद केजरीवाल ने बिजली पर 13 साल पहले किया था जो वादा, अब BJP सरकार में होगा पूरा

दिल्ली में अपनी पहली सरकार बनाने से पहले अरविंद केजरीवाल ने जिन कुछ मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था उनमें बिजली कंपनियों का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) से ऑडिट कराना भी शामिल था। हालांकि, वह ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाए। अब करीब 13 साल बाद रेखा गुप्ता के राज में इसका रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड का कैग को ऑडिट सौंपने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव में दखल देने से इनकार कर दिया।

जस्टिस तेजस करिया की अवकाशकालीन पीठ ने बिजली वितरण कंपनियों की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि इस स्तर पर उनकी चुनौती समयपूर्व है। पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार के 6 जून के नोटिस (जिसमें याचिकाकर्ताओं का ऑडिट कैग को सौंपने का प्रस्ताव है) में कोई ऐसी गलत बात नहीं है। यदि फिर भी बिजली कंपनी अपनी बात रखना चाहती हैं तो इन्हें संबंधित प्राधिकारी के सामने सुनवाई के लिए पेश होने का मौका दिया जा रहा है।

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याचिकाकर्ता बिजली कंपनियों ने तर्क दिया कि 6 जून का नोटिस शुरू से ही अमान्य, गैरकानूनी व न्यायिक फैसलों के विपरीत था, जिसमें उच्चतम न्यायालय का एक फैसला भी शामिल है, जो ऐसे ऑडिट को रोकता है। हालांकि पीठ ने यह नतीजा निकाला कि नोटिस को याचिकाकर्ता बिजली कंपनियों के लिए उलझा हुआ नहीं माना जा सकता। पीठ ने कहा कि यह नोटिस दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा कैग को ऑडिट सौपने से पहले सुनवाई का मौका देने की कानूनी जरूरत को आगे बढ़ाने के लिए था। इस मामले में दिल्ली बिजली नियामक आयोग या सरकार को कैग ऑडिट शुरू करने से रोकने वाली कोई कानूनी रुकावट नहीं है।

कंपिनयों और आप की मिलीभगत उजागर हुई : सूद

दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद बिजली कंपनियों के ऑडिट का रास्ता साफ हो गया है। अब सीएजी ऑडिट से संबंधित सुनवाई उपराज्यपाल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियों द्वारा सीएजी ऑडिट का विरोध करने के लिए जाने से पूर्ववर्ती आप सरकार और बिजली कंपनियों के बीच चल रही मिलीभगत की सच्चाई उजागर हो गई है।

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सीएम बनते ही केजरीवाल ने दिया था आदेश, कानूनी अड़जनें आईं

अरविंद केजरीवाल ने पहली बार दिल्ली का सीएम बनने के बाद बिजली कंपनियों के कैग ऑडिट का आदेश दिया था। उन्होंने एक जुलाई 2002 से इन कंपनियों के खातों की जांच का आदेश दिया था। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर एलजी ने भी आदेश जारी कर दिया था। हालांकि, कंपनियां अदालत गईं और उन्हें तब वहां राहत मिल गई थी।

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


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