दिल्ली के सभी स्कूलों में होगी मॉक ड्रिल, पहले चरण में 2 दिन दी जाएगी ट्रेनिंग, डिटेल

संक्षेप: दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना और सीएम रेखा गुप्ता ने मंगलवार को एक स्कूल में ‘डिजास्टर रेडी स्कूल कैंपेन’ की शुरुआत की। इस अभियान के तहत दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में मॉक ड्रिल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

दिल्ली के स्कूलों में बच्चों को आपदा प्रबंधन के गुर सिखाए जाएंगे। इसके तहत स्कूलों में मॉक ड्रिल का भी आयोजन होगा। इसको लेकर दिल्ली के उपराजयपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को पूसा रोड स्थित स्प्रिंगडेल्स स्कूल में ‘डिजास्टर रेडी स्कूल कैंपेन’ की शुरुआत की। अभियान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority) और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Delhi Disaster Management Authority) के सहयोग से शुरू किया गया है।

पहले चरण में दो दिन ट्रेनिंग मॉक ड्रिल बताया जाता है कि अभियान के पहले चरण में दिल्ली के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में दो दिन की स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग एवं मॉक ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सनद रहे ऑपरेशन सिंदूर से पहले दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग स्कूलों और दफ्तरों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। हालांकि यह अभियान केवल बच्चों में आपदा की स्थिति में बचने के लिए गुर सिखाने के लिए चलेगा।

एलजी ने बताई विशेष जरूरत कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री आशीष भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान बच्चों द्वारा भूकंप सुरक्षा ड्रिल, ड्रॉप-कवर-होल्ड डेमोंस्ट्रेशन आदि का प्रदर्शन किया गया। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह कार्यक्रम बच्चों को सुरक्षित और जागरूक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकल्प है। वर्तमान समय में इसकी विशेष जरूरत है।

दिल्ली के सभी स्कूलों में होगा लागू उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि दिल्ली सिस्मिक जोन-4 में स्थित होने के कारण भूकंप की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है। यही नहीं आग, हीट वेव, जलभराव जैसे जोखिम हालात को और चुनौतीपूर्ण बना देते हैं। इस अभियान को दिल्ली के सभी साढ़े पांच हजार स्कूलों में सुरक्षा ऑडिट के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

बच्चे बताएंगे बचने के तरीके मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बच्चों को इस अभियान का ‘ब्रांड एंबेसडर’ बताया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान में जिस तरह बच्चों ने अपने माता-पिता को गंदगी न फैलाने की सीख दी थी, उसी तरह अब ये बच्चे अपने परिवार और समाज को आपदा सुरक्षा की संस्कृति सिखाएंगे।

प्रेजेंस ऑफ माइंड बेहद जरूरी सीएम ने कहा कि भूकंप के दौरान बच्चों को ‘ड्रॉप, कवर और होल्ड’ तकनीक और ‘प्रेजेंस ऑफ माइंड’ की जरूरत पर जोर दिया, क्योंकि भूकंप अचानक आने वाली स्थिति है। इसमें त्वरित और सही प्रतिक्रिया बेहद जरूरी होती है। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा को दैनिक आदतों का हिस्सा बनाने और तैयारी को एक सतत अभ्यास के रूप में अपनाने पर बल दिया।

पूरे देश के लिए एक दूरदर्शी शुरुआत सीएम ने बच्चों को समाज में जागरूकता फैलाने का प्रमुख माध्यम बताया और विश्वास जताया कि हमारे नौनिहाल ‘सेफ्टी एंबेसडर’ बनकर अपने परिवार और समुदाय को भी जागरूक करेंगे। इस अवसर पर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश के लिए एक दूरदर्शी शुरुआत है।